È Francesco Valdiserri, figlio della giornalista Di Caro, il 18enne ucciso da un’auto sulla Colombo La vittima dell’investimento di stanotte sulla Colombo è Francesco Valdiserri, 18enne figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri.

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Valdiserri, travolto da un’auto sulla Colombo

È Francesco Valdiserri il diciottenne travolto e ucciso da un'auto su via Cristoforo Colombo. Figlio di Paola Di Caro e Luca Valdiserri del Corriere della Sera, lei giornalista di politica che segue il centrodestra, lui giornalista sportivo che si occupa della As Roma, il giovane è rimasto vittima di un investimento all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Severo. Ad renderlo noto è stata la mamma, che stamattina ha pubblicato un tweet: "Il mio diciottenne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla". Retesport 104.2, un'emittente radiofonica romana che ha spesso avuto i due giornalisti come ospiti con i loro interventi, stamattina li ha ricordati per la scomparsa di Francesco e sta ricevendo molti messaggi di cordoglio dai radioascoltatori. Francesco avrebbe compiuto diciannove anni tra pochi giorni.

La 24enne alla guida sottoposta ai test per alcol e droga

L'incidente in cui ha perso la vita Luca Valdiserri è avvenuto nella notte di giovedì 20 ottobre. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XI Marconi, che hanno svolto i rilievi del sinistro e indagano sull'accaduto era circa mezzanotte e mezza e il diciottenne stava camminando in strada, quando una macchina, una Suzuki Swift, che transitava lungo la Colombo, lo ha falciato. Alla guida c'era una ragazza di ventiquattro anni, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo al volante ed è finita sul marciapiede che costeggia la carreggiata, centrandolo in pieno. È stata sottoposta come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, i cui risultati arriveranno nelle prossime ore. Francesco Valdiserri è morto sul colpo.

Giorgia Meloni alla mamma: "Cammineremo con te"

Sul tragico incidente che ha visto la scomparsa di Francesco Valdiserre è intervenuta la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha commentato il tweet di Paola Di Caro. "Non sei sola mentre attraversi l'inferno" commenta Meloni. In pochi minuti sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio ai due genitori.

Le vittime della strada a Roma

Negli ultimi giorni le strade di Roma hanno mietuto diverse vittime. Nella notte di mercoledì sera 19 ottobre il ventenne di origini egiziane Moustafà Abdullah Mohamed Mansoli è morto sul colpo in un incidente che ha visto l'auto a bordo della quale viaggiava come passeggero scontrarsi contro un albero tra via Aspertini e del ponte di via dell'Archeologia. Sempre nella serata di mercoledì scorso Emanuele Nolli originario di Frascati è morto all'età di cinquantuno anni all'altezza del civico 318 in via di Vigna Murata. Salvatore Allocca è invece deceduto in ospedale a quarantotto anni dopo undici giorni di agonia dall'incidente avvenuto lo scorso 7 ottobre, quando a bordo di uno scooter in via Campolimpido ha Tivoli ha urtato la portiera una macchina, che una postina ha aperto all'improvviso.