Abdullah morto a 20anni nello schianto contro un albero, gli amici: “Sarai sempre con noi” “Sarai sempre con noi, ti vorremo sempre bene amico nostro”. Gli amici di Abdullah lo hanno ricordato in un parco di Dragona. Il 20enne è morto in un incidente a Tor Bella Monaca.

A cura di Alessia Rabbai

Moustafà Abdullah Mohamed Mansoli

È Moustafà Abdullah Mohamed Mansoli il ventenne di origini egiziane morto nell'incidente stradale a Tor Bella Monaca, che si è verificato nella notte di mercoledì scorso 19 ottobre. Cresciuto a Roma, dove ha frequentato la scuola, i suoi ex compagni di classe e genitori dei coetanei lo ricordano come un ragazzo solare, sempre sorridente, che portava allegria ovunque andasse. I suoi amici si sono incontrati per ricordarlo ieri sera in un parco di Dragona, dove spesso trascorrevano insieme i pomeriggi spensierati dopo le lezioni. "Sarai sempre con noi, ti vorremo sempre bene amico nostro".

I messaggi di cordoglio per Abdullah

La notizia della scomparsa improvvisa di Abdullah si è diffusa infretta e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi d'addio comparsi sui social network, tra i quali il ricordo di Flavio: "Amico mio… Siamo cresciuti insieme, ogni mattina appena salivo in auto con te per andare a scuola mi facevi morire dalle risate e mi motivavi – si legge in un post pubblicato su Facebook – Ti sei aperto molto con me mi ha parlato di tutte le tue insicurezze che avevi e sapevi il bene che ci volevamo ognuno per l'altro. Sei stata una persona d'oro e soprattutto educatissima. Ti voglio un bene immenso fratello mio, sono orgoglioso di essere stato un tuo amico così stretto, mi mancherai fai buon viaggio".

Abdullah si è schiantato contro un albero

L'incidente nel quale ha perso la vita Abdullah è avvenuto all'altezza di via Aspertini e del ponte di via dell'Archeologia. Il ventenne al momento dell'accaduto stava viaggiando come passeggero su una Fiat Punto blu quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito contro un albero. Alcuni residenti hanno spiegato di aver udito un forte botto e si sono preoccupati. Udendo le sirene nel quartiere, si sono fin da subito domandati come stessero le persone rimaste coinvolte nell'incidente, sperando che non fosse mortale.

Purtroppo il Abdullah è morto sul colpo, mentre l'automobilista ventitreenne è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Strade di sangue a Roma: mercoledì sera c'è stato un altro incidente mortale al civico 318 in via di Vigna Murata. A perdere la vita un uomo di cinquantuno anni, Emanuele Nolli, originario di Frascati. Stanotte Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una 24enne sulla Cristoforo Colombo.