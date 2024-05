video suggerito

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'altra macchina: morto 33enne, feriti 5 giovani L'incidente è avvenuto sulla via Appia nella notte, a Fondi. Per la vittima, un uomo di 33 anni, non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

L'incidente mortale a Fondi

Tragedia la scorsa notte a Fondi, in provincia di Latina. Un ragazzo di 33 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto su via Appia. Secondo le prime informazioni, il 33enne è uscito fuori strada andando prima a sbattere contro un albero, e carambolando poi nell'opposto senso di marcia, schiantandosi contro una macchina guidata da un giovane di vent'anni. A bordo, anche quattro ragazzi di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Soccorsi dal personale del 118, sono stati poi portati negli ospedali di Latina e Terracina, ma hanno riportato fortunatamente ferite lievi.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso: al momento non è chiaro come mai la vittima abbia perso il controllo dell'auto, andando a sbattere contro l'albero e rovinando poi nell'opposta corsia di marcia. Entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine per condurre ulteriori accertamenti.

Per la vittima, un 33enne residente a Terracina di cui non è stata diffusa l'identità, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto, e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sotto shock, ma fortunatamente solo con ferite lievi, i ragazzi che si trovavano a bordo dell'altra vettura e che sono stati presi in pieno dall'auto guidata dal 33enne. I carabinieri li ascolteranno per cercare di capire cosa è capitato, in modo da fare luce sull'accaduto e comprendere cosa possa aver causato il sinistro.