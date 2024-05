Giovane di 19 anni perde il controllo dello scooter e finisce in un canale: gravissimo

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina a Latina. Un ragazzo stava percorrendo via Sabotino a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato, finendo fuori strada. Il 19enne è finito in un canale tra gli occhi atterriti degli automobilisti di passaggio, che hanno dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, oltre agli operatori del 118. Date le condizioni gravissime del giovane, i soccorritori hanno fatto atterrare in strada l'eliambulanza, in modo da portarlo in ospedale nel più breve tempo possibile. Le sue ferite, infatti, erano molto serie, e si è deciso per il trasferimento immediato in un nosocomio della capitale. Il 19enne è ora ricoverato a Roma in codice rosso, è stato sottoposto a una delicata operazione. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

La strada è stata temporaneamente chiusa per il tempo necessario ai soccorsi e per permettere l'atterraggio dell'elicottero. La Polizia Locale sta lavorando per capire cosa è successo e come mai il ragazzo abbia perso il controllo dello scooter, finendo fuori strada. Dalle prime informazioni, sembra che si sia trattato di un incidente autonomo. Non ci sarebbero quindi altri mezzi coinvolti nel sinistro.

L'incidente ha inevitabilmente causato ripercussioni sul traffico stradale, con la chiusura della strada e lunghe code che si sono create in tutta la zona. Quando è avvenuto il sinistro, il ragazzo stava tornando a casa. I caschi bianchi hanno provveduto a raccogliere diverse testimonianze delle persone presenti sul posto in modo da capire cos'è accaduto e chiarire la dinamica dell'incidente.