Fontana di Trevi diventa un set Lego: quando costa e com’è fatto Presentato il nuovissimo set Lego che riproduce la Fontana di Trevi, uno dei più famosi monumenti di Roma. Gualtieri: “Lego ha cresciuto generazioni di bimbi”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

Fontana di Trevi, uno dei monumenti più famosi del mondo, diventa un set Lego. Progettato e creato per un pubblico adulto, il set permette di ricostruire uno dei luoghi più magici e amati di Roma, con ben 1.880 pezzi che riproducono la facciata di Palazzo Poli e le sculture di Oceano e della Fontana degli Innamorati per restituire tutta la bellezza del monumento che si trova nel cuore della città eterna.

Per celebrare questo set unico e da collezione, Lego ha organizzato un evento con l'attore Edoardo Leo, che ha recitato, al tramonto, una poesia dedicata alla bellezza. La lettura è stata organizzata in collaborazione tra Lego Italia e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Il marchio danese e l’istituzione capitolina, si legge in una nota, si sono uniti per sottolineare l’unicità di Roma nell’anno del Giubileo e i valori condivisi, come la creatività e l’amore per l’arte.

Grazie a questa collaborazione, Lego Italia donerà 200 set del suo catalogo alle case famiglia della città. Acli si occuperò di distribuire i set nelle realtà solidali che assiste ogni giorno.

Gualtieri: "Lego ha cresciuto generazioni di bambini"

"L’Italia è sempre stata una fonte di ispirazione per il Gruppo Lego, e il set Fontana di Trevi è una testimonianza del ricco patrimonio culturale del Paese. Questo set permette di celebrare uno dei monumenti più famosi di Roma unendo creatività, maestria e arte — valori che sono al cuore sia dell’Italia che del brand LEGO. Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Roma Capitale per celebrare questo importante traguardo e non potevamo scegliere un ambasciatore migliore di Edoardo Leo, che incarna l’amore, il talento e il genio della città", ha commentato Marco Capone, General Manager di Lego Italia.

Così, invece, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "I mattoncini Lego sono uno straordinario strumento didattico e ludico. Hanno cresciuto generazioni e generazioni di bambini in tutto il mondo e continueranno ad accompagnarci ancora come dimostra la straordinaria capacità del brand di rimanere sempre al passo con i tempi". Per l'assessore Alessandro Onorato, questa collaborazione "è molto preziosa perché è una straordinaria vetrina per Roma, con le immagini dello speciale evento a Fontana di Trevi che faranno il giro del mondo. I mattoncini Lego non sono solo un passatempo, ma anche un importante strumento didattico in un mondo sempre più digitale. Questa collaborazione è coerente con la buona prassi che abbiamo istituito da quando siamo arrivati: massima disponibilità a chi vuole organizzare iniziative a Roma, ma serve lasciare un’eredità concreta alla città. E sono contento che con il brand danese riusciremo a regalare un sorriso a tante famiglie”.

Quanto costa il set Lego Architecture Fontana di Trevi

Il set Lego Fontana di Trevi, disponibile dal 1 marzo 2025, è composto da ben 1.880 pezzi e ha un prezzo di 159,99 euro. Le dimensioni sono 25 centimetri di altezza, 38 centimetri di larghezza e 18 centimetri di profondità.