Fiorello in onda all’alba in strada a Roma, i residenti: “Ride troppo forte e ci sveglia” I residenti del quartiere della Vittoria hanno commentato la trasmissione ‘Viva Rai 2’ di Fiorello in strada. In tanti lo hanno criticato, ma c’è anche chi lo ha difeso.

A cura di Alessia Rabbai

Rosario Fiorello è finito bersaglio delle critiche di alcuni romani. Le lamentele sono rivolte alla sua trasmissione ‘Viva Rai 2', che si svolge in strada e arrivata per quest'anno all'ultima puntata. Una discussione sui social network, con i residenti che si sono confrontati sulla pagina Facebook ‘Partito Roma Nord'. Ad infastidire il vicinato di via Asiago e via Montello sarebbero state le risate troppo forti del comico e conduttore tv di mattina presto, che li avrebbero portati all'esasperazione. Il set Rai per tanti è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile: c'è chi scende all'alba in strada per assistere alla programma di Fiorello. "Dalle 6.30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione – si legge nel post pubblicato su Facebook – Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita". Sulla questione si interpellano gli utenti: "Dicci che ne pensi".

I commenti dei residenti alla trasmissione di Fiorello in strada

Tantissimi i commenti, c'è chi lo critica, ma anche chi lo difende. Tra i negativi c'è Angelo che scrive: "Sono d'accordo con gli abitanti del quartiere: si tratta di un abuso e di un disturbo per la quiete pubblica, di cui non ero a conoscenza. Spero che qualcuno intervenga". E Maurizio: "Non sono toccato direttamente dal problema, ma trovo raccapricciante che a Roma ci siano persone che giustifichino qualsiasi forma di carnevalata, di movida, schiamazzi, salvo poi realizzare che non abitano dove non si dorme più e invece stanno in quartieri silenziosi e tranquilli". Fabrizio invece lo difende: "Alle 6.30 c'è tanta gente che si sveglia ogni mattina per andare a lavorare, spesso dalla parte opposta di Roma. Potrei capire una protesta del genere se si trattasse di una trasmissione che va in onda da mezzanotte in poi. Ma svegliarsi di buon ora non ha mai fatto male a nessuno". Maria Antonietta si rivolge direttamente al conduttore: "Fiore vieni a Roma sud ti accogliamo meglio".