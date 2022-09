Finisce contro un palo con l’auto e si ribalta: la 24enne Charlotte morta dopo ore di agonia Charlotte Mannarino è arrivata in ospedale in condizioni disperate. La giovane ha perso il controllo della macchina domenica mattina alle 11 ed è finita contro un palo.

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta Charlotte Mannarino, la giovane di ventiquattro anni che domenica mattina è rimasta coinvolta in un incidente in via Pratica di Mare, al confine tra Ardea e Pomezia. Charlotte è deceduta domenica sera all'ospedale San Camillo di Roma a causa delle gravi ferite riportate. Nonostante gli sforzi dei medici per lei non c'è stato nulla da fare.

Domenica mattina verso le 11 Charlotte era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina e si è schiantata contro un palo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, che data la gravità della situazione hanno fatto intervenire l'eliambulanza per trasportarla velocemente in ospedale, dove è arrivata in condizioni disperate.

Fino alla fine i medici e la famiglia di Charlotte Mannarino hanno sperato che la ragazza ce la potesse fare: ma le possibilità, date le gravi condizioni, erano ridotte al lumicino e la giovane è spirata poche ore dopo l'arrivo al San Camillo.

Charlotte Mannarino era nata e cresciuta nel quartiere Nuova Florida ad Ardea. Aveva molti amici, che disperati la stanno ricordando sui social. La 24enne è ricordata da tutti come una ragazza allegra e solare, che amava la vita, uscire e divertirsi insieme agli amici.

Sull'incidente in cui è rimasta coinvolta la ragazza indaga la polizia locale di Ardea. Dalle prime informazioni emerse sembra certo si sia trattato di un incidente autonomo, una tragica fatalità che non ha visto coinvolti altri veicoli. Ignoti i motivi per cui Charlotte ha perso il controllo dell'auto, se per un malore o una distrazione che l'hanno portata a finire tragicamente contro il palo.