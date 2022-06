Finge di amare una 50enne, ma vuole solo soldi: “Se non me li dai mando tue foto nuda a tuo marito” La donna, sposata da vent’anni, aveva conosciuto l’uomo sui social network. Lui ha finto di amarla, ma ha cominciato subito a chiederle del denaro. Quando lei si è accorta del raggiro ha minacciato di denunciarlo, e lui l’ha ricattata.

A cura di Natascia Grbic

"Se mi denunci mando le foto osé che mi hai inviato in chat e le faccio vedere a tuo marito. Le ho ancora sul cellulare. Gli dico della nostra relazione". Un uomo di trent'anni originario di Frosinone è finito a processo con l'accusa di violenza privata nei confronti di una donna di cinquantadue anni con la quale aveva intrapreso una relazione. Secondo quanto spiegato dalla signora, il cui racconto è riportato da Il Messaggero, il 30enne si sarebbe fatto dare parecchio denaro nel corso della relazione, che non avrebbe mai restituito. Quando la donna ha capito che lui stava con lei solo per i soldi, ha deciso di troncare la relazione e denunciarlo. Le richieste di denaro, infatti, si facevano sempre più pressanti. Lui però, ha cominciato a ricattarla: la 52enne era infatti sposata da vent'anni, e lui diceva che avrebbe mandato delle sue foto intime al marito. "Gli avrò inviato massimo 3 o 4 foto, e dopo tanto tempo, perché all’inizio non mi fidavo, lui mi ricattava".

L'incubo per la donna è cominciato nel 2018. Ha conosciuto l'uomo su Badoo, un social network, e per qualche mese si sono sentiti via chat, stringendo il loro rapporto. Poi, hanno deciso di incontrarsi al centro commerciale di Pomezia. "Al centro commerciale già mi aveva chiesto 20 euro per pagare la benzina. Io glieli avevo dati perché avevo capito che poteva essere una persona con difficoltà economiche. E poi mi ero innamorata e l’avevo fatto con tutto il cuore. Dopo, però, mi aveva iniziato a chiedere sempre più soldi: prima quasi 500 euro per pagare una stanza, poi 350 per il dentista. Mi diceva che faceva il giardiniere e non lo pagavano". Date le ingenti somme prestate, la donna gli ha chiesto di aiutarla a sistemare una villa che aveva in campagna. Anche qui però, sono continuate le richieste di soldi, con la scusa di acquistare i materiali: il 30enne le chiedeva anche 2mila euro, che però non avrebbe mai usato per sistemare la casa, ma che si sarebbe tenuto per sé. Quando la signora ha capito che la stava prendendo in giro, ha minacciato di denunciarlo. E lui allora l'ha ricattata, dicendo che avrebbe inviato le sue foto al marito. La sentenza per il 30enne è attesa a novembre.