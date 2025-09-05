Fiamme al Collatino nella notte, bruciano 7 moto e 3 auto: ipotesi incendio doloso

L’incendio è divampato intorno alle 5.50 della mattina di venerdì 5 settembre. Sono andate distrutte 7 moto e 3 automobili. Sulle cause indagano i carabinieri.

Foto da Facebook, Fabio Piattoni, consigliere Municipio V

Il fuoco ha svegliato gli abitanti del quartiere Collatino a Roma, nel quadrante est della Capitale. Il fuoco è divampato alle prime luci dell'alba, intorno alle 5.50, in via Giovanni Battista Valente distruggendo sette scooter e tre automobili parcheggiate lungo la strada. Le fiamme sono state spente da due squadre dei vigili del fuoco, mentre sulle cause indagano i carabinieri, arrivati poco dopo sul luogo. Non si esclude che l'incendio sia di origine dolosa.

Incendio nella notte al Collatino

I residenti, svegliati dal fumo, dalla luce e dal rumore delle fiamme che consumavano i veicoli, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente con due squadre. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza l'area e a circoscrivere l'incendio prima che potesse arrivare alle case circostanti. Il rogo si è sviluppato anche a pochi metri dagli alberi del vicino parco Camillo Prampolini, dove si sarebbe potuto propagare fino a mettere in pericolo la scuola che si trova al suo interno. Fortunatamente non ci sono danni a persone o edifici. La strada è stata chiusa per oltre un'ora.

Indagano i carabinieri: nessuna pista esclusa

Poco dopo i vigili del fuoco sono arrivati sul posto anche i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso, che ora indagano sulle possibili cause del rogo. Non è ancora esclusa nessuna pista. Ad innescare le fiamme potrebbe essere stato un cortocircuito, ma i militari non escludono che possa essersi trattato di un'azione dolosa. Servirà prima studiare la relazione specifica dei vigili del fuoco e visualizzare i video delle telecamere di sorveglianza della zona, istallate proprio il giorno prima alla presenza del presidente del V Municipio Mauro Caliste.