Eurovision a Torino, l’ennesima bocciatura per Roma (e per il suo Palazzo dello Sport) L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest si terrà a Torino. Roma non era neanche tra le città candidate finaliste. Già lo scorso luglio, infatti, i tecnici dell’Ebu avevano ritenuto non idonee tutte le strutture per eventi presenti in città, dalla Fiera di Roma al Palazzo dello Sport dell’Eur.

A cura di Enrico Tata

Roma non era neanche nella rosa ristretta delle città italiane candidate ad ospitare la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, che si terrà nel nostro Paese grazie alla vittoria dei Maneskin. Tra Torino, Milano, Bologna, Rimini e Pesaro ha vinto il capoluogo piemontese. Anche Roma aveva presentato la sua candidatura, ma il Palazzo dello Sport dell'Eur, luogo proposto dalla sindaca Raggi per ospitare l'evento, è stato bocciato dai tecnici dell'European Broadcasting Union (l'Ebu), che supervisiona l'organizzazione dello spettacolo.

Perché l'Eurovision 2022 non sarà a Roma

Il luogo che ospiterà Eurovision deve avere delle caratteristiche che erano state esplicitate nel bando Rai pubblicato lo scorso luglio: un aeroporto internazionale a non più di 90 minuti di distanza, un contesto con un ottimo sistema ricettivo, un luogo chiuso e con aree di facile accesso. La capienza deve essere compresa tra gli 8mila e i 10mila posti, deve avere un centro stampa per ospitare mille giornalisti e altre caratteristiche. Tra queste ce n'è una che si è rivelata fatale per Roma: l'altezza della location deve essere di circa 18 metri "con buone capacità di carico sul tetto, con inoltre facile accesso al carico stesso".

Leggi anche Operaio 57enne cade e si rompe le vertebre: due incidenti sul lavoro in un giorno a Roma

I problemi del Palazzo dello Sport e della nuova Fiera di Roma

L'aeroporto di Roma-Fiumicino è il principale aeroporto italiano, Roma ha una ottima rete ricettiva e può contare sul Palazzo dello Sport dell'Eur, la più grande struttura per eventi della città, che può ospitare 10mila persone e con il soffitto alto 35 metri (nel punto più alto della sua volta). Putroppo, però, la volta non consente di appendere carichi sospesi.

Un'altra soluzione era quella della Nuova Fiera di Roma, ma in questo caso il problema è stata l'altezza del soffitto. Come ha spiegato all'epoca l'assessora capitolina allo Sport e ai Grandi Eventi, Veronica Tasciotti, la fiera di Roma è risultata essere l'unica struttura cittadina "rispondente a tutti i criteri tecnici", ma "l'altezza del soffitto – per qualche metro, purtroppo – non era conforme allo standard richiesto. Gli organizzatori ci hanno scritto, complimentandosi per la bontà della nostra proposta e per l'impegno profuso nel cercare una soluzione alternativa, che purtroppo, in termini di impianti, non c'era".