Estorsioni e minacce da due escort: “Se non paghi, diciamo tutto a tua moglie ai tuoi figli”

A cura di Enrico Tata

Minacce, continue richieste di denaro, addirittura volevano che pagasse le loro bollette. "Se non ci dai i soldi, diciamo tutto a tua moglie e ai tuoi figli", il ricatto di due escort. E per tre anni la vittima, un uomo di 64 anni, ha detto sì a ogni volontà delle donne.

Aveva conosciuto una delle due con un annuncio su un sito di incontri. Ma durante la frequentazione la escort, una colombiana con cittadinanza spagnola, ha cominciato a ricattarlo. Prima piccole somme di denaro, poi addirittura le garanzie bancarie per l'affitto di due immobili in Ciociaria. Appartamenti che servivano alle due donne per svolgere la loro attività insieme ad altre escort. Quando l'uomo ha tentato di tirarsi indietro, loro hanno cominciato a minacciarlo. Le somme venivano versate regolarmente su carta Postepay intestata alla donna e a volte, come detto, le escort si facevano pagare anche le bollette dei due appartamenti. Le cifre diventavano sempre maggiori, fino a toccare anche 10mila euro.

L'ultima richiesta è arrivata nei giorni scorsi: 2mila euro in contanti, con la promessa di non chiedere più nulla. L'uomo ha però trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia e oggi gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento, sorprendendo l'uomo mentre consegnava i contanti alla donna, accompagnata da altre due connazionali. Come detto, lo scambio è stato filmato dalla polizia e così le tre sono state arrestate per estorsione. Sono ancora in corso accertamenti su una quarta persona, familiare di una delle arrestate e attualmente irreperibile. Anche lei avrebbe partecipato all'estorsione. Il gip del tribunale di Cassino dovrà decidere in merito alla convalida degli arresti nelle prossime ore.