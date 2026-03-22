Palazzina esplosa e crollata a Roma, gravi due coniugi: la moglie trasferita al centro grandi ustionati

I due feriti nel corso dell’esplosione di Piana del Sole, marito e moglie di 86 e 84 anni, si trovano all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Gualtieri: “29 persone da evacuare, in 2 hanno bisogno assistenza”.

La macchina dei soccorsi dopo l’esplosione di Piana del Sole (Lapresse)

Sono in corso le valutazioni sulle condizioni di salute della coppia di anziani, di 84 e 86 anni, rimasti gravemente feriti nel corso dell'esplosione avvenuta nella mattina di oggi domenica 22 marzo 2026 in zona Piana del Sole, a Roma. I due sti trovano attualmente all'ospedale Sant'Eugenio della Capitale, dove sono stati trasportati in codice rosso. Da quanto risulta al momento, la donna presenta delle ustioni e sarà a breve trasferita nel centro grandi ustionati. Ancora sotto osservazione al pronto soccorso, invece, il marito. Entrambi sono in età avanzata, per cui la loro situazione clinica risulta ancora più delicata.

Proseguono anche gli sforzi logistici di Roma Capitale in merito alla sistemazione di chi ha visto la propria casa tremare a seguito dell'esplosione e del crollo. "A Piana del sole 29 persone sono da evacuare e solo 2 hanno bisogno assistenza alloggiativa", fa sapere il sindaco, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha raggiunto il luogo del crollo, fra via Cigliè e via Tavagnasco, appena giunta la notizia: "Alcune già sappiamo che andranno dai dei parenti. Una palazzina coinvolta è stata quella in cui si è verificata l'esplosione, ed è stata completamente distrutta, e la potenza è abbastanza impressionante: tutte le villette intorno hanno dei danni, chi più chi meno. Si tratta di palazzine abbastanza nuove, di circa sette anni in buone condizioni: non avevano problemi e l'edificazione risulta regolare", ha dichiarato.

"Voglio rivolgere infine un pensiero ai feriti sperando in una veloce guarigione e ringraziare tutti gli operatori dei vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale, forze dell'ordine, il presidente dell'XI municipio intervenuti e che stanno lavorando sul posto e fornendo vicinanza ed assistenza a chi ne ha bisogno", ha poi concluso.

La palazzina crollata per l'esplosione di una bombola GPL

Restano ancora da chiarire del tutto le cause della deflagrazione: secondo i primi sopralluoghi sarebbe esplosa una bombola di GPL. "Sembrava che fosse scoppiata una bomba", avevano raccontato alcuni residenti della zona sui social. "Abbiamo sentito un botto fortissimo e abbiamo visto tanto fumo nero in cielo", commenta altri. "A noi hanno tremato le finestre, ma non siamo riusciti a vedere nulla".

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso del 118 che si sono subito precipitati verso le persone ferite per prestare le prime cure necessarie. Subito sono stati trovati i due anziani ora al Sant'Eugenio, mentre per circa un'ora sono proseguite le ricerche di eventuali dispersi. Lo scoppio, infatti, ha coinvolto tre villette: ha distrutto tutte le pareti delle strutture ed i detriti hanno coinvolto anche delle autovetture.