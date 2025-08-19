Esplosione con incendio durante la ristrutturazione di un appartamento a Roma: padre e figlio ustionati

Padre e figlio ustionati e due donne intossicate dal fumo è il bilancio di un’esplosione avvenuta stamattina a Roma. A provocarla è stata una bombola del gas durante dei lavori di ristrutturazione. Sul posto i vigili del fuoco.

Foto d’archivio.

Un'esplosione si è verificata in un'abitazione in via Bruno Pelizzi, in zona Giardinetti a Roma. È successo nella mattinata di oggi, martedì 19 agosto. Nell'esplosione sono rimaste ustionate due persone, si tratta di padre e figlio di sessantacinque e quarantuno anni, due operai e due donne sono rimaste intossicate dal fumo. A provocarla sarebbe stata una bombola del gas, che i due stavano usando. Non è chiaro perché sia esplosa. Da quanto si apprende le condizioni del sessantacinquenne sono gravi, con ustioni in varie parti del corpo, mentre l'altro ha riportato ustioni su gambe e braccia.

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti erano circa le ore 11. Nell'abitazione al secondo piano di quattro che si trova all'altezza del civico 67 erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una bombola del gas che i due pare stessero maneggiando è esplosa.

Il boato e il fumo hanno allertato i vicini, che subito si sono domandati cosa fosse successo e hanno chiamato i soccorsi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per quella che pareva fosse un esplosione, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. I sanitari hanno preso in carico i due operai e li hanno trasportati con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, centro specializzato per il trattamento delle grandi ustioni.

Il padre è stato soccorso in codice rosso, mentre suo figlio è meno grave. Presenti sul luogo dell'esplosione i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con un'autobotte e un'autoscala, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Quindici residenti sono stati evacuati per precauzione durante l'intervento, successivamente domate le fiamme sono potuti rientrare nelle loro abitazioni, che non hanno fortunatamente subito danni. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno sequestrato l'appartamento per eventuali successivi sopralluoghi. Da chiarire le cause esatte dell'esplosione, per capire se gli operai abbiano lavorato in sicurezza e se l'episodio si sarebbe potuto evitare.