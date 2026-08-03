Esplosione al Tuscolano: controsoffitto crollato, vetri rotti e residenti evacuati

I vigili del fuoco sono intervenuti al Tuscolano per un’esplosione all’interno di un palazzo. Si sono registrati danni alla struttura ma nessun ferito.

I vigili del fuoco sul luogo dell'esplosione al Tuscolano

Un'esplosione si è verificata in un palazzo in via Statilio Ottato in zona Tuscolana a Roma. È successo nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto. Il bilancio è stato di grossi danni alle parti comuni dell'edificio, al portone d'ingresso, con vetri delle finestre del vano scala andati in frantumi, crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Fortunatamente però, nonostante conseguenze provocate alla struttura, non ci sono stati feriti. I residenti sono stati evacuati in via precauzionale.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti era poco prima delle ore 01:50 quando c'è stata l'esplosione all'interno del palazzo. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma sul posto è stata mandata la squadra di Tuscolano II (12/A), con autoscala e funzionario di guardia.

Arrivati davanti all'edificio i pompieri hanno dato il via alle operazioni. L'esplosione, come detto, ha provocato grossi danni alle parti comuni della struttura. I vigili del fuoco hanno anche verificato le condizioni di stabilità dell'edificio e al termine dell'intervento i residenti sono potuti rientrare all'interno delle loro abitazioni. Non chiaro cosa abbia provocato l'esplosione, presenti anche le forze dell'ordine, che hanno fatto le verifiche di loro competenza, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Oggi pomeriggio incendio in un magazzino a Casalotti

Il capannone distrutto dalle fiamme a Casalotti

Poco prima delle ore 17.30 di oggi invece un incendio si è sviluppato all'interno di un capannone adibito alla produzione e allo stoccaggio di ceramiche e materiali edili, in via Chivasso in zona Casalotti. Sul posto hanno lavorato le squadre 9/A di Prati con l'Autobotte AB/9, di Monte Mario 8/A, della Pisana 4/A2 con l'Autobotte di Ostiense AB/7, del Nucleo Autoprotettori e del Capo Turno Provinciale 1/C. Avviate le operazioni di spegnimento, i pompieri sono intervenuti sia all'esterno sia all'interno del magazzino e hanno domato le fiamme. L'intervento è terminato senza feriti.