Esplosione nell’androne, evacuato un palazzo a Fonte Nuova: residente ha un malore, trasportato in ospedale

Paura a Fonte Nuova dove nella notte si è verificata un’esplosione nell’androne di un palazzo di quattro piani. Ad avere la peggio una persona che ha accusato un malore.

Un boato. Poi le sirene dei vigili del fuoco. È quanto accaduto nella notte di ieri, fra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio 2026 a Fonte Nuova, comune alle porte della Capitale. L'allarme è scattato verso le ore una, quando la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato alle una i vigili del fuoco.

L'esplosione è avvenuta nell'androne di un palazzo di quattro piani. La deflagrazione ha divelto il portone dello stabile scrostando i muri e annerendo tutte le pareti della scala, in via 2 Giugno a Fonte Nuova.

Esplosione in un palazzo: vigili del fuoco sul posto

Non è chiaro cosa sia accaduto e cosa abbia provocato l'esplosione. Ciò che è certo è che, non appena arrivata la segnalazione, la sala operativa del comando di Roma ha inviato sul posto la Squadra di Nomentano 6/A con l’Autoscala e l’Autobotte AB/10.

Una volta raggiunto il palazzo nell'androne del quale è avvenuta l'esplosione, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'intera struttura: i residenti che si trovavano all'interno delle abitazioni sono stati fatti uscire dai pompieri stessi che, nel frattempo, hanno svolto il loro intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Al termine dell'intervento i pompieri hanno fatto rientrare i residenti all'interno dei loro appartamenti..

Danni al palazzo e una persona al pronto soccorso

Come precisato in precedenza, sono stati diversi i danni riportati all'interno della struttura. A causa dell'esplosione il portone dello stabile è stato divelto, i muri scrostati e tutte le pareti della scala sono state annerite.

Paura anche per una persona che, dopo lo scoppio, ha accusato un malore: sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. Una volta raggiunto il pronto soccorso, le sue condizioni sono state valutate con un codice giallo. Oltre ai pompieri e ai vigili del fuoco di Roma, sul posto sono arrivati gli agenti delle forze dell'ordine.