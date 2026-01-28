Esce in bici e non torna a casa, ragazzino di 15 anni trovato morto nel burrone: domani i funerali

Il ragazzino è uscito venerdì pomeriggio per un giro in bici, ma non ha più fatto ritorno. Lo hanno trovato in serata i carabinieri in un burrone, ma era già morto.

Da giorni i comuni ciociari di Torre Cajetani e Trivigliano hanno annullato tutti gli eventi sportivi e mondani per il lutto del quindicenne morto venerdì scorso. Il giovane era uscito per un giro in bicicletta come faceva quasi ogni giorno. Ma non ha più fatto rientro. È stato trovato qualche ora più tardi in un fossato, ormai senza vita, probabilmente a seguito di una brutta caduta.

Gli esami autoptici sono stati svolti nel corso della mattinata e l'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta ai familiari per svolgere i funerali.

I funerali del 15enne morto durante un giro in bici

Una volta ottenuto il nulla osta per i funerali è stato organizzato l'ultimo saluto per il quindicenne. I funerali si terranno nella giornata di domani giovedì 29 gennaio 2026 presso la chiesa di Santa Maria Assunta nel Comune di Trivigliano.

Nei giorni scorsi in ricordo del quindicenne è stata organizzata una fiaccolata in memoria del quindicenne, ulteriori momenti di raccoglimento sono stati organizzati a Fiuggi, nella scuola frequentata dal ragazzo. Amici, compagni di scuola, familiari e le intere comunità dei comuni, quello in cui viveva e quello di cui era originaria la sua famiglia, hanno espresso dolore per l'accaduto.

I fatti risalgono a venerdì scorso quando, una volta rientrato da scuola, il quindicenne è uscito per un giro in bicicletta nel primo pomeriggio, come faceva quasi sempre. A poco a poco, però, è salita la preoccupazione dei genitori: dopo ore il ragazzino non aveva ancora fatto rientro a casa e aveva smesso di rispondere al cellulare.

Così hanno allertato i carabinieri, chiedendo di intervenire e di iniziare le ricerche del figlio, che sembrava essere scomparso. I carabinieri si sono immediatamente messi al lavoro e, oltre a iniziare le ricerche, hanno subito geolocalizzato il telefono dell'adolescente. Era ancora acceso ed è stato proprio il dispositivo a portarli dal giovane. I militari hanno trovato il quindicenne in un fosso, probabilmente caduto mente stava facendo una discesa in bicicletta. Per lui purtroppo no c'è stato niente da fare: ha perso la vita sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione: ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso.