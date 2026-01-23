Ragazzo di 15 anni trovato morto in un fossato con la sua bicicletta: tragedia in Ciociaria

Tragico ritrovamento nel Frusinate, dove un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita in un fosso con al sua bicicletta, a poca distanza dalla sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i genitori del giovane che hanno visto uscire il quindicenne verso le 15.30. Non aveva più fatto ritorno e non aveva più risposto al telefono: preoccupati aveva chiamato i carabinieri che lo hanno individuato.

Ragazzo di 15enne non rientra a casa e scatta l'allarme: trovato morto in un fosso

Il giovane è uscito alle 15.30 da casa sua e non ha più fatto ritorno. Più il tempo passava e più aumentava la preoccupazione dei genitori che hanno fatto scattare l'allarme. Il ragazzo era uscito per un giro in bicicletta, come era solito fare ogni giorno. Hanno provato a chiamarlo spesso, ma ogni telefonata è rimasta senza risposta. A quel punto, dopo l'ennesima chiamata, hanno allertato i carabinieri.

Le ricerche del quindicenne: muore durante un giro in bicicletta

Una volta scattato l'allarme, i carabinieri hanno provato a risalire alla posizione del giovane cercando di individuare il suo telefonino con il segnale Gps. I militari lo hanno poi ritrovato, dopo numerosi accertamenti, in un dirupo che si trova a poca distanza dell'abitazione. Si trovava ancora vicino alla sua bicicletta. Quando i carabinieri lo hanno raggiunto, però, il giovane era già morto: per lui non c'è stato niente da fare. Non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

I militari hanno aperte le indagini: secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo sarebbe andato a finire nel fossato per una tragica coincidenza, mentre, in sella alla bicicletta, stava percorrendo una discesa.