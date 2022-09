Esce fuori strada con l’auto, 41enne sbalzata fuori dall’abitacolo: è gravissima L’incidente è avvenuto in provincia di Latina, in via delle Congiunti Sinistre. Le condizioni della donna sono molto gravi, è stata portata in ospedale con l’eliambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente oggi in via delle Congiunte Sinistre, alla periferia di Latina. Una donna a bordo di una Mini è uscita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. A causa della violenza dell'impatto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, mentre la macchina è andata completamente distrutta.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale, della polizia di stato e i vigili del fuoco, oltre al personale del 118 per le cure mediche del caso.

La donna, una 41enne di cui non è stata diffusa l'identità, è stata stabilizzata e portata d'urgenza in ospedale. Data la gravità delle sue condizioni, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di far atterrare l'eliambulanza, in modo da non perdere tempo e trasferirla immediatamente in un'ospedale specializzato.

Al momento non è ancora chiaro cos'è accaduto. Ciò che appare certo è che si sia trattato di un incidente autonomo e che non vi siano altre macchine coinvolte. Saranno i vigili urbani, ai quali sono stati affidati i rilievi del caso, ad accertare cos'è accaduto.

Varie le ipotesi sulla perdita di controllo del veicolo da parte della donna. La 41enne potrebbe essere uscita fuori strada a causa di un malore, di una distrazione o un colpo di sonno. Al vaglio anche le condizioni del manto stradale, per escludere che siano state quelle a causare l'incidente.

Al momento non si hanno ancora notizie delle condizioni di salute della 41enne, ricoverata in condizioni serie. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno e se i medici abbiano sciolto la prognosi. Intanto proseguono le indagini per accertare le cause dell'incidente.