Esce di strada con l’auto, si ribalta più volte e muore sul colpo: chi era Davide Gerardi

Si chiamava Davide Gerardi l'uomo che questa notte, a cavallo tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, è morto sul colpo in seguito a un incidente che si è verificato sulla Strada Provinciale 179, nel tratto che attraversa il km 6 nel territorio del Comune di Esperia (Frosinone). Gerardi, residente poco lontano, aveva 47 anni.

L'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno all'1:15 di questa notte quando all'altezza di una curva sulla Strada Provinciale 179 la Fiat Panda guidata da Davide Gerardi è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Stando a quanto riferito, il 47enne viaggiava solo e nell'incidente sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Una volta giunti sul posto dell'incidente, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Gerardi, infatti, è morto sul colpo a causa del violento impatto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e i vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti tecnici a stabilire le cause dello schianto: se il conducente abbia avuto un malore improvviso, se abbia urtato uno dei cinghiali che affollano la zona, o se abbia, invece, commesso un errore tecnico nell'affrontare la curva. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno informato la procura di Cassino e la salma dell'uomo è già stata restituita ai familiari.