Esce dall’ospedale e muore mentre cammina sulla Laurentina: aveva il braccialetto del Campus Bio-Medico

Un cadavere è stato trovato su via Laurentina a Roma da alcuni passanti. Aveva ancora il braccialetto del policlinico Campus Bio-Medico. Indagini in corso.

Il tratto di via Laurentina dove è stato trovato il corpo (da Google Maps)

Un uomo, dimesso poche ore prima dal Campus Bio-Medico, è stato trovato morto intorno alle 12 di oggi, domenica 22 febbraio, a Roma lungo via Laurentina. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio all’altezza di via di Vallerano, tra la corsia d’emergenza e l’area verde dell’ex cava Nenni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di Stato, che ora indaga: l’ipotesi principale è quella di un malore improvviso.

Al polso il braccialetto del Campus Bio-Medico

Quando è stato rinvenuto l’uomo aveva ancora al polso il braccialetto identificativo del policlinico universitario, dettaglio che ha permesso agli agenti intervenuti per i rilievi di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al ritrovamento, l’uomo era stato preso in carico dall’ospedale poche ore prima, in stato confusionale. Avrebbe poi deciso di allontanarsi volontariamente dalla struttura sanitaria. Da lì, per ragioni ancora da chiarire, si sarebbe ritrovato a piedi lungo la strada provinciale 95b, un’arteria ad alta percorrenza che collega la città verso la periferia sud.

Le ipotesi sulla morte

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malore improvviso. Non risultano segni evidenti di violenza, ma gli accertamenti sono in corso per escludere qualsiasi altra eventualità. La questura di Roma non ha diffuso le generalità della vittima, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e capire come l’uomo sia arrivato in quel punto della strada, forse allontanatosi dall'ospedale senza ascoltare il parere dei medici. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto della vicenda.