roma
video suggerito
video suggerito

Esce dall’ospedale e muore mentre cammina sulla Laurentina: aveva il braccialetto del Campus Bio-Medico

Un cadavere è stato trovato su via Laurentina a Roma da alcuni passanti. Aveva ancora il braccialetto del policlinico Campus Bio-Medico. Indagini in corso.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesco Esposito
70 CONDIVISIONI
Il tratto di via Laurentina dove è stato trovato il corpo (da Google Maps)
Il tratto di via Laurentina dove è stato trovato il corpo (da Google Maps)

Un uomo, dimesso poche ore prima dal Campus Bio-Medico, è stato trovato morto intorno alle 12 di oggi, domenica 22 febbraio, a Roma lungo via Laurentina. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio all’altezza di via di Vallerano, tra la corsia d’emergenza e l’area verde dell’ex cava Nenni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di Stato, che ora indaga: l’ipotesi principale è quella di un malore improvviso.

Al polso il braccialetto del Campus Bio-Medico

Quando è stato rinvenuto l’uomo aveva ancora al polso il braccialetto identificativo del policlinico universitario, dettaglio che ha permesso agli agenti intervenuti per i rilievi di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al ritrovamento, l’uomo era stato preso in carico dall’ospedale poche ore prima, in stato confusionale. Avrebbe poi deciso di allontanarsi volontariamente dalla struttura sanitaria. Da lì, per ragioni ancora da chiarire, si sarebbe ritrovato a piedi lungo la strada provinciale 95b, un’arteria ad alta percorrenza che collega la città verso la periferia sud.

Le ipotesi sulla morte

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malore improvviso. Non risultano segni evidenti di violenza, ma gli accertamenti sono in corso per escludere qualsiasi altra eventualità. La questura di Roma non ha diffuso le generalità della vittima, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e capire come l’uomo sia arrivato in quel punto della strada, forse allontanatosi dall'ospedale senza ascoltare il parere dei medici. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Cronaca
70 CONDIVISIONI
Immagine
Ultras della Lazio ucciso, eseguita l'autopsia sul corpo di Bernabucci: 6 coltellate fatali
Ucciso dall'amico dopo una lite: il cane gli aveva fatto pipì sulla scarpa
L'amico ricoverato andrà in carcere
Chi era Giovanni Bernabucci: le trasferte per la Lazio e le liti con il killer
Chi è Davide Ernesti, tifoso della Lazio che ha ucciso a coltellate l'amico ultrà
Ucciso Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto 'La Iena'
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views