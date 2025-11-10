Esce dal parco di Villa Pamphili e viene investito da un’auto: morto il 51enne Garcia Jesus Gomez

Garcia Jesus Gomez, 51 anni, è morto dopo essere stato investito su via Leone XIII a Roma. L’uomo era appena uscito da Villa Pamphilj. Due mesi fa, nello stesso punto, è deceduto un altro pedone.

Via Leone XIII all’altezza del civico 74

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato investito nel tardo pomeriggio di domenica 9 novembre su via Leone XIII a Roma. La vittima è Garcia Jesus Gomez, cittadino peruviano. Sul posto sono intervenuti intorno alle 18 gli agenti de XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada per permettere i rilievi e gestire la viabilità.

L'uomo travolto da una Audi Q7

Secondo le prime ricostruzioni, Gomez era appena uscito da Villa Doria Pamphili quando è stato travolto da un'auto, una Audi Q7. Il guidatore è un uomo di 67 anni che si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, i cui tentativi di rianimazione sono stati inutili: il 51enne è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Come previsto dalla procedura, l’automobilista è stato denunciato per omicidio stradale ed è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue.

Gli altri incidenti nello stesso punto di via Leone XIII

L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 74, dove si trova uno degli ingressi del parco. In quello stesso punto due mesi fa c'è stato un incidente simile, anche quello concluso con la morte di un cittadino peruviano. Si chiamava Luis Hernan Taco Moron, 38 anni, ed è stato investito da una Ford Focus guidata da una donna 65enne. In quel sinistro è rimasta ferita anche una donna che camminava in compagnia della vittima. Garcia Jesus Gomez è la vittima della strada numero 97 nella Capitale dall'inizio del 2025.

Sempre nella serata di domenica 9 novembre allo Stadio Olimpico, dopo la partita di Seria A Roma-Udinese, è stata investita un'agente della polizia locale.