Agente investita da un’auto davanti allo Stadio Olimpico dopo la partita Roma-Udinese

Immagine di repertorio

Un'agente della polizia locale di Roma Capitale è stata investita in Largo Bratislava di fronte allo Stadio Olimpico a Roma. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 9 novembre, durante la partita Roma-Udinese, che ha visto la vittoria di quest'ultima squadra. Si tratta di una quarantacinquenne, in servizio presso il XV Gruppo Cassia. Soccorsa in codice arancione, è stata trasportata al Policlinico Agostino Gemelli. Medicata, fortunatamente non rischia di morire. Sul sinistro indaga la polizia stradale di Fiano.

Secondo quanto ricostruito finora, al momento dei fatti l'agente era impegnata nella gestione della viabilità insieme ad alcuni colleghi all'altezza di Largo Bratislava, in occasione appunto del match. I tifosi erano già usciti dallo Stadio Olimpico a fine partita, senza alcuna criticità. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto l'ha investita. Cadendo, ha battuto la testa. A soccorrerla per primi sono stati i colleghi sul posto, che hanno immediatamente chiamato un'ambulanza, restandole vicino.

Giunto sul posto in pochi minuti, il personale sanitario ha preso in carico l'agente e l'ha trasportata in codice arancione al Policlinico Agostino Gemelli. I medici l'hanno sottoposta a vari accertamenti. Da quanto si apprende, non rischia di morire. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Fiano, che hanno svolto gli accertamenti necessari e ascoltato alcune persone. Il conducente della macchina, che dopo l'investimento si è fermato per prestare soccorso alla donna, è stato sottoposto, come la prassi prevede in questi casi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.