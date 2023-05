Esce a passeggiare con i cani e viene aggredito dai cinghiali: cucciolo scappa e viene investito L’episodio è successo a Roma, dove i cinghiali sono ormai presenze fisse dei centri urbani. Il cane investito rischia di perdere una zampa.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Stava facendo una passeggia con i propri cani quando è stato aggredito da un cinghiale che stava rovistando tra i rifiuti dei cassonetti. Il più piccolo, un Husky di tre anni, si è spaventato, ha strattonato il guinzaglio e ha fatto perdere la presa al padrone, che nel frattempo era caduto per terra nel tentativo di difendere gli animali e cacciare il cinghiale. Purtroppo è fuggito ed è stato investito da una macchina, guidata da un ragazzo che si è fermato immediatamente a prestare soccorso: non è morto, ma rischia di perdere una zampa.

I fatti, raccontati da la Repubblica, sono accaduti a Roma in via Sangemini a un operatore dell'emittente televisiva La7. Tornato a casa verso l'una di notte dopo il turno di lavoro, ha portato i suoi cani in strada come al solito, per fare la consueta passeggiata. A un certo punto, mentre camminavano, ha visto un branco di cinghiali vicino a un cassonetto: uno di loro ha immediatamente attaccato il suo cane più grande.

L'uomo ha cercato di difendere il cane prendendo a calci il cinghiale, ma nella confusione è caduto per terra, perdendo i guinzagli. Il più piccolo, un Husky di tre anni, si è spaventato ed è fuggito in strada: in quel momento stava arrivando una macchina guidata da un ragazzo, che l'ha investito. Ora rischia di perdere una zampa.

L'animale è stato portato immediatamente a un centro veterinario, dove è stato sottoposto a un'operazione per cercare di salvare la zampa. Il proprietario ha sporto poi denuncia agli agenti della Polizia municipale. Sono molti i cinghiali che hanno raggiunto i centri urbani di Roma ormai da diversi anni: tante le lamentele da parte dei cittadini, ma per ora la situazione non sembra affatto migliorata.