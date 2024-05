video suggerito

Elezioni Isola del Liri 2024: date e orari, candidati e come si vota alle comunali Per le elezioni comunali a Isola del Liri si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in contemporaneità con le elezioni europee. Circa 11mila abitanti sono chiamati alle urne. Sono tre i candidati sindaco: Massimiliano Quadrini, Maria Debora Bovenga, Antonella Di Pucchio.

A cura di Rosario Federico

Da sinistra a destra, i candidati sindaco: Massimiliano Quadrini (Per Isola del Liri), Maria Debora Bovenga (Insieme per Isola del Liri), Antonella Di Pucchio (Isola del Liri Futura) foto profili Facebook

Si chiudono i cinque anni di amministrazione comunale del sindaco uscente Massimiliano Quadrini e per il comune di Isola del Liri è tempo del voto: circa 11mila persone saranno chiamate alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i membri del Consiglio comunale. Si vota sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in contemporanea con le prossime elezioni europee 2024.

È sfida a tre per l'elezione a sindaco del comune di Isola del Liri, in provincia di Frosinone: Massimiliano Quadrini in quota "Per Isola del Liri", Maria Debora Bovenga sostenuta dalla lista "Insieme per Isola del Liri" e Antonella Di Pucchio appoggiata da "Isola del Liri Futura".

Quando si vota per le elezioni a Isola del Liri 2024: date e orari

A Isola del Liri si vota sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lo scrutinio per le elezioni comunali inizierà lunedì 10 alle ore 14. Lo scrutinio delle elezioni per il Parlamento europeo avrà invece inizio domenica al termine delle votazioni. È previsto un secondo turno di ballottaggio nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno nel solo caso in cui nessun candidato dovesse ricevere la maggioranza semplice dei voti.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali a Isola del Liri 2024

Sono tre i candidati sindaco a Isola del Liri. Il sindaco uscente Massimiliano Quadrini si ricandida dopo il quinquennio 2019-2024 di amministrazione con la lista "Per Isola del Liri". Antonella Di Pucchio si candida con la lista civica "Isola del Liri Futura", con l'appello un fiume di modernità e sostenibilità mentre Maria Debora Bovenga è appoggiata da "Insieme per Isola del Liri" che presenta come "motto" la frase il nostro impegno sul territorio, nella direzione della sostenibilità.

Come si vota per le amministrative: la legge elettorale

Il comune di Isola del Liri ha meno di 15mila abitanti quindi ogni candidato può presentarsi con una sola lista. Non è previsto il voto disgiunto, mentre si può esprimere una preferenza sui consiglieri comunali. Nei comuni con oltre 5.000 abitanti vale la regola della doppia preferenza: i voti possono essere due. Per essere eletti sindaco è sufficiente la maggioranza semplice, basta cioè avere un voto in più degli altri candidati sindaco, ma in caso di pareggio si va al ballottaggio.

I residenti con diritto di voto si dovranno presentare presso la propria sezione elettorale con un documento d'identità e la tessera elettorale valida. La scheda elettorale avrà i nomi dei candidati a sindaco, i simboli della lista collegata e sarà consegnata ai cittadini prima dell'ingresso in cabina elettorale.

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti la lista del sindaco eletto ottiene i 2/3 dei seggi totali del Consiglio comunale, mentre le altre liste si dividono quelli rimanenti in proporzione ai voti ottenuti. Un posto di diritto in Consiglio spetta ai candidati sindaco sconfitti, ma solo nel caso in cui la loro lista abbia raggiunto un numero di voti sufficiente ad assicurarle almeno un seggio.