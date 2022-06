Elezioni comunali nel Lazio: seggi aperti, Frosinone, Rieti e Viterbo al voto In 53 Comuni del Lazio tra i quali i capoluoghi di provincia Rieti, Viterbo e Frosinone oggi si vota per le elezioni amministrative. Urne aperte dalle 7 alle 23.

A cura di Alessia Rabbai

Urne aperte oggi, domenica 12 giougno 2022 per le elezioni comunali che nel Lazio coinvolgono i capoluoghi di provincia Rieti, Viterbo e Frosinone, in tutto sono 53 Comuni del territorio della regione. I cittadini sono chiamati ad eleggere il proprio sindaco e la nuovo Consiglio comunale. I seggi elettorali sono aperti dalle ore 7 alle 23. Nei Comuni che contano più di 15mila abitanti è ammesso il voto disgiunto, votando per eleggere il nome di un candidato sindaco e appoggiare una lista diversa. L'eventuale turno di ballottaggio sarà domenica 26 giugno 2022. Per votare è necessario essere un cittadino maggiorenne iscritto nelle liste elettorali, portare con sé il documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Oltre ai tre capoluoghi di provincia, tra gli altri Comnuni del Lazio si voterà anche a Ponza, Ventotene e Gaeta. I cittadini sono chiamati inoltre ad esprimersi sui cinque questiti relativi al Referendum sulla Giustizia.

Elezioni comunali a Viterbo: candidati e liste

I candidati sindaco di Viterbo sono otto per venticinque liste:

Laura Allegrini (Fratelli d'Italia)

Claudio Ubertini (Udc, Lega e Forza Italia)

Marco Cardona (Italexit)

Chiara Frontini (Rinascimento di Vittorio Sgarbi e da alcune civiche)

Alessandra Troncarelli (M5S, PD e liste civiche)

Luisa Ciambella (Lista civica)

Carlo D'Ubaldo (Sinistra per Viterbo)

Giovanni Scuderi (Lista civica)

Elezioni comunali a Rieti: candidati e liste

A Rieti sono ventuno le liste che appoggiano tre candidati sindaco:

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 5 giugno 2022: tre città da bollino rosso

Simone Pietrangeli (centrosinistra)

Daniele Sinabaldi (centrodestra)

Carlo Ubertini (Partito socialista italiano, Officina politica e di Rieti in salute)

Elezioni comunali a Frosinone: candidati e liste

A Frosinone sono cinque i candidati sostenuti da 19 liste collegate:

Giuseppe Cosimato (Lista civica Cosimato Sindaco)

Vincenzo Iacovissi (Psi e civiche)

Domenico Marzi (PD e M5S)

Riccardo Mastrangeli (centrodestra)

Mauro Vicano (Liste civiche)

Lo spoglio delle elezioni comunali 2022

Lo spoglio delle schede elettorali delle elezioni comunali 2022 comincerà dopo la fine delle operazioni di voto, quindi alle 23 del 12 giugno, in alcuni Comuni si inizierà il giorno successivo. Le operazioni di spoglio si concluderanno entro il pomeriggio o la serata di lunedì 13 giugno, quando sapremo chi saranno i nuovi sindaci italiani.