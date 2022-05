Elezioni Viterbo 2022: data, candidati sindaco e liste Il 12 giugno 2022 si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco anche a Viterbo. Centrodestra diviso, Pd e M5S insieme ma senza sinistra, in tutto sono otto i candidati sindaco per venticinque liste.

Alla tornata elettorale delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022, si tornerà alle urne anche a Viterbo dopo la fine anticipata del mandato del sindaco Giovanni Arena dimessosi lo scorso dicembre a seguito di divisioni insanabili all'interno della sua maggioranza. Il capoluogo della Tuscia è uno dei tre capoluoghi di provincia del Lazio al voto insieme a Rieti e Frosinone, in tutto sono 53 i comuni della regione coinvoltinella tornata di amministrative, che coincide con i referendum sulla giustizia.

Sono otto in tutto i candidati sindaco che puntano alla conquista di Palazzo dei Priori, in un contesto politico più che mai frastagliato, con i tradizionali poli che non sono riusciti a trovare una sintesi unitaria. Il più diviso di tutti è il centrodestra, dove c'è Laura Allegrini, candidata di Fratelli d'Italia, sostenuta anche dal Popolo della Famiglia e da Siamo Viterbo, che sfida Claudio Ubertini, a sua volta sostenuto da Udc, Lega e Forza Italia. A destra troviamo anche Marco Cardona, candidato di Italexit, Chiara Frontini sostenuta da Rinascimento di Vittorio Sgarbi e da alcune civiche. Il centrosinistra è quasi tutto unito dietro il nome dell'assessora regionale Alessandra Troncarelli, sostenuta da M5S, PD e una coalizione di civiche. Luisa Ciambella, esponente locale dem, ha invece lasciato il partito per una candidatura civica, mentre a sinistra troviamo Carlo D'Ubaldo (Sinistra per Viterbo). Giovanni Scuderi è l'ultimo candidato civico sostenuto da una lista che porta il suo nome.

La data delle elezioni e la legge elettorale

Si voterà dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 12 giugno, per l'election day che vede accorpato il voto amministrativo in oltre 900 comuni e i cinque quesiti referendari sulla giustizia. In caso nessuno dei candidati superi il 50% dei consensi – come nel caso di Viterbo appare certo secondo i pronostici – i cittadini saranno chiamati alle urne per il ballottaggio domenica 26 giugno, quando dovranno scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno preso più voti. Il doppio turno secondo la legge elettorale riguarda solo i comuni sopra i 15.000 cittadini residenti aventi diritto. La legge elettorale per il rinnovo del sindaco e dei consiglieri comunali, consente anche il voto disgiunto e la doppia preferenza di genere. Il voto disgiunto consente di votare un candidato sindaco, e allo stesso tempo esprimere la preferenza per una lista a esso non collegato, visto che l'elezione del sindaco in Italia è diretta. La doppia preferenza di genere consente all'elettorale di indicare il voto di preferenza per due candidati della stessa lista, ma solo se si tratta di un uomo e una donna, altrimenti potrà indicare un solo candidato.

Elezioni Viterbo 2022, i candidati a sindaco e le liste

In tutto sono otto i candidati sindaco a Viterbo. Le elezioni arrivano dopo la fine anticipata del mandato di Giovanni Arena, e la fine della sua giunta di centrodestra. Sono 23 le liste collegate ai candidati sindaco. Ex assessora e senatrice, Laura Allegrini di Fratelli d'Italia

Laura Allegrini

Ex assessora e senatrice, Laura Allegrini è il nome scelto da Fratelli d'Italia nella sfida interna al centrodestra per un posto al ballottaggio. Allegrini oltre che dal partito di Meloni è sostenuta dal Popolo della Famiglia e dalla lista civica Siamo Viterbo.

Marco Cardona

Marco Cardona è un imprenditore che ha deciso di scendere in politica con il progetto politica di Gianluigi Paragone Italexit, e si rivolge all'elettorato deluso del centrodestra a anche del Movimento 5 Stelle. Ha già dichiarato che al ballottaggio non farà apparentamenti.

Luisa Ciambella

Luisa Ciambella, dopo aver detto addio al Partito Democratico, ha scelto la via civica per trovare uno spazio nella politica cittadina. È sostenuta dalla lista Bene comune e da Viterbo la splendida. Già vicesindaca ai tempi di Michelini, nell'ultima legislatura è stata consigliera d'opposizione.

Carlo D’Ubaldo

Sinistra per Viterbo è la lista che sostiene Carlo D'Ubaldo, candidato fuori dalla coalizione di centrosinistra PD-M5S. A lungo sindacalista e attivo nel mondo del sociale, D'Ubaldo è sostenuto dal Partito della Rifondazione Comunista, sa Sinistra Italiana e da Articolo Uno.

Chiara Frontini

Trentatré anni Chiara Frontini potrebbe essere nell'area di centrodestra una novità. Ex consigliera comunale, già eletta alla scorsa legislatura con il progetto civico Viterbo 2020, è sostenuta da Rinascimento di Sgarbi e dalle liste civiche Viterbo cambia, La Tuscia nel cuore, Con Chiara per Viterbo, Viterbo fa squadra, Viterbo 2020.

Giovanni Scuderi

Candidato civico Giovanni Scuderi è sostenuto solo dalla sua lista civica. Si presenta come un "civico puro" al di là degli schieramenti.

Alessandra Troncarelli

È l'assessora regionale Alessandra Troncarelli ad aver raccolto la sfida di riconquistare il governo di Viterbo per il Partito Democratico e per il centrosinistra. La sostengono oltre la lista dei dem quella del Movimento 5 stelle e le civiche Viterbo cresce, Viterbo dei cittadini, Lista contatto, Viterbo sul serio-Viva Viterbo, Fare per Viterbo, Insieme per Viterbo.

Claudio Ubertini

Claudio Ubertini è l'altro candidato del centrodestra sostenuto da Lega e Forza Italia – Udc. Espressione del Carroccio è stato assessore durante l'ultima consiliatura.