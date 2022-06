Elezioni Viterbo 2022, i risultati in diretta: sarà ballottaggio Troncarelli – Frontini Sarà una sfida al femminile a Viterbo al ballottaggio. Al primo turno delle elezioni comunali i primi risultati danno in vantaggio Alessandra Troncarelli (Pd e M5S) su Chiara Frontinini (Viterbo 2000 e Fratelli d’Italia). Tonfo del candidato di Lega e Forza Italia.

Alessandra Troncarelli e Chiara Frontini

Quando il risultato appare ormai consolidarsi a Viterbo andranno al ballottaggio Alessandra Troncarelli (PD- M5S) e Chiara Frontini, del movimento civico Viterbo 2000 appoggiata anche da Fratelli d'Italia. Il capoluogo della Tuscia è uno dei 53 comuni del Lazio i cui cittadini sono stati chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il sindaco, nell'election day della scorsa domenica 12 giugno. Finito lo scrutinio del referendum alle 14.00 di oggi nei seggi si sono aperte le urne delle comunali. Con Viterbo sono andati al voto nel Lazio altri due capoluogo di provincia, Rieti e Frosinone. I cittadini torneranno alle urne per il ballottaggio domenica 26 giugno, quando sceglieranno che siederà per i prossimi cinque anni sullo scranno più altro di Palazzo dei Priori.

Elezioni comunali Viterbo 2022, affluenza al 61,61%: lo spoglio per i risultati

Alla chiusura dei seggi alle 23.00 di ieri si era recato alle urne il 61,61% dei votanti, facendo registrare una flessione lievissima rispetto alla scorsa tornata elettorale quando aveva votato il 62,69% degli aventi diritto. Un calo della partecipazione in termini decisamente inferiore alla media nazionale (e regionale) che mostra quanto queste elezioni sono state combattute e mobilitanti a causa della frammentazione dei tradizionali poli. Alessandra Troncarelli, quando i dati non sono ancora ufficiali, si attesta attorno al 40% e Chiara Frontini super di poco il 20%. Tonfo per Umberti, il candidato di Lega e Fratelli d'Italia sotto il 10%.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Viterbo

A Viterbo, dopo la fine burrascosa dell'esperienza di Giovanni Arena, dimessosi lo scorso dicembre, sono stateotto le candidature a sindaco. Alessandra Troncarelli, assessora al Welfare della giunta di Nicola Zingaretti, corre con il sostegno di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e di una costellazione di sei liste civiche. La sinistra invece presenta Carlo D'Ubaldo con il sostegno della lista Sinistra per Viterbo. Proveniente dal centrosinistra anche Luisa Ciambella che ha lasciato i dem per correre da sola. Diviso il centrodestra: da una parte Laura Allegrini, appoggiata da Popolo della Famiglia e Fratelli d'Italia, dall'altra Claudio Ubertini con il consenso di Lega e Fratelli d'Italia. Sempre a destra il candidato di Italexit di Paragone che ha candidato Marco Cardona. Infine i civici Chiara Frontini (sostenuta anche da Rinascimento di Sgarbi) e Giovanni Battista Scuderi.