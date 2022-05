Elezioni Rieti 2022: data, candidati sindaco e liste Il prossimo 12 giugno gli elettori sono chiamati anche a Rieti ad eleggere sindaco e consiglieri comunali. Tre i candidati: Simone Pietrangeli per il centrosinistra, Daniele Sinibaldi per il centrodestra e Carlo Ubertini. In tutto sono ventuno le liste che appoggiano i tre candidati.

In foto: Carlo Ubertini, Simone Pietrangeli, Daniele Sinibaldi

Il 12 giugno 2o22 nel Lazio saranno tre i comuni capoluogo coinvolti dalla tornata di elezioni amministrative, quando si voterà anche per il referendum sulla giustizia. Oltre a Frosinone e Viterbo saranno chiamati alle urne anche i cittadini aventi diritto di Rieti, per eleggere i componenti del nuovo consiglio comunale e il sindaco. Tre i candidati in corsa per la fascia tricolore, tutti uomini e tutti veterani della vita politica della città. Per il centrosinistra corre Simone Pietrangeli, che alle primarie ha battuto che l'attuale assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, sostenuto dal Partito Democratico. Già sindaco dal 2012 al 2017, ha 46 anni ed è passato per Rifondazione Comunista e Sinistra Ecologia e Libertà, alle primarie è stato appoggiato dalla sinistra e da molte realtà della società civile. Il centrodestra invece ha scelto Daniele Sinibaldi, vicesindaco e assessore dell'attuale giunta di Antonio Cicchetti. Sinibaldi viene da Fratelli d'Italia ed è sostenuto da tutto il centrodestra. Fuori dai due poli Carlo Ubertini, già assessore con Pietrangeli, corre con l'appoggia del Psi e di due liste civiche.

La data delle elezioni e la legge elettorale

Si voterà in un solo giorno – domenica 12 giugno – dalle 7.00 alle 23.00, quando i cittadini saranno chiamati alle urne in 978 comuni per il rinnovo di sindaci e consiglieri comunali, e in tutta Italia per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. Nel Lazio sono in tutto 53 i comuni che andranno alle urne, di cui 15 sopra i 15.000 abitanti tra cui Rieti. In questo caso è previsto il doppio turno: se nessuno dei candidati supera il 50% delle preferenze i cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne il 26 giugno, quando dovranno scegliere tra i due nomi che hanno raccolto più voti al primo turno. Per le elezioni comunali la legge in Italia prevede sia la possibilità di effettuare il voto disgiunto (ovvero accordare la propria preferenza a una lista non collegata al nome del candidato sindaco che si decide di barrare) e la doppia preferenza di genere (si possono esprimere due voti di preferenza nella stessa lista ma devono essere un uomo e una donna, altrimenti è possibile esprimere una sola preferenza).

Come abbiamo visto sono tre i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali. Simone Pietrangeli è Daniele Sinabaldi rappresentano rispettivamente centrosinistra e centrodestra ed è probabile un ballottaggio tra questi due nomi, mentre Carlo Ubertini è l'unico candidato che si presenta al di fuori dei due poli. In tutto sono ventuno le liste elettorali presentate a sostegno dei candidati.

Simone Pietrangeli

Nome storico della sinistra reatina, tenta la rielezione dopo un mandato esercitato tra il 2012 e il 2017, forte anche della spinta che lo ha portato a vincere le primarie. È appoggiato da sette liste, oltre a quella del Partito democratico ci sono sei civiche: Lista Simone sindaco, Si può, T’immagini, Siamo Rieti, Rieti Con Te, Rieti città futura. Le civiche rappresentano, oltre alla società civile del territorio, anche il campo largo del centrosinistra: ci sono rappresentanti i candidati della sinistra, ma ance del Movimento 5 Stelle che qui si presenta con mettendo le proprie stelle nel simbolo di "Rieti Con Te", dove quel "con te" è un gioco grafico che rimanda direttamente al nome del leader Giuseppe Conte.

Daniele Sinibaldi

Passaggio di testimone nel centrodestra, dove Antonio Cicchetti, una lunga carriera politica dal Movimento Sociale a Forza Italia, lascia il testimone al suo vicesindaco Daniele Sinibaldi di Fratelli d'Italia. Il centrodestra si presenta agli elettori con ben nove liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Socialisti e riformisti, Rieti al centro, Moderati per Rieti, Io ci sto, Agire, Generazione. Ogni elezione locale ha i suoi equilibri e qui i renziani di Italia Viva hanno preferito il centrodestra Pietrangeli ritenuto troppo di sinistra, contribuendo alla costruzione della lista civica "Rieti al centro"

Carlo Ubertini

Fuori dai due poli Carlo Ubertini, che corre con l'appoggio del Partito socialista italiano, Officina politica e di Rieti in salute