Elezioni 12 giugno 2022, dove si vota nel Lazio: l’elenco dei Comuni Anche nel Lazio il 12 giugno sarà Election Day, quando i cittadini saranno chiamati a votare i referendum sulla giustizia e per il rinnovo di molti sindaci e consigli comunali. Si vota anche in tre capoluoghi: Viterbo, Rieti e Frosinone.

A cura di Redazione Roma

Il prossimo 12 giugno si terrà l'Election Day, dove i cittadini saranno chiamati ad esprimersi per i referendum sulla giustizia e per le elezioni amministrative di 974 comuni che andranno al voto, per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Nel Lazio sono coinvolti in tutto 9 comuni in provincia di Frosinone, compreso il capoluogo; sette comuni in provincia di Latina (tra cui Gaeta, Sabaudia e le isole Ponza e Ventotene); sette comuni in provincia di Rieti compreso il capoluogo; ventitré comuni nel territorio della Città metropolitana di Roma (tra cui Guidonia Montecelio, Grottaferrata, Ladispoli, Ciampino, Cerveteri, Ardea); otto comuni in provincia di Viterbo.

I comuni al voto il 12 giugno 2022 nel Lazio

Amministrative 2022: comuni al voto in provincia di Frosinone

Frosinone, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pofi, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico

Amministrative 2022: comuni al voto in provincia di Latina

Sabaudia, Gaeta, Ponza, Cori, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Ventotene

Amministrative 2022: comuni al voto in provincia di Rieti

Rieti, Antrodoco, Casaprota, Cittaducale, Nesolo, Pescorocchiano, Salisano

Amministrative 2022: comuni al voto in provincia di Roma

Ardea, Allumiere, Camerata Nuova, Capena, Casape, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Ciampino, Ciciliano, Fonte Nuova, Formello, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Mazzano Romano, Nemi, Nerola, Torrita Tiberina

Amministrative 2022: comuni al voto in provincia di Viterbo

Viterbo, Barbarano Romano, Capodimonte, Capranica, Castel Sant’Elia, Latera, Montalto di Castro, Ronciglione

Come si vota al primo turno e al ballottaggio

I cittadini aventi diritto, muniti di documento d'identità valido e tessera elettorale, potranno recarsi alle urne dalle 7.00 alle 23.00. I cittadini nei comuni sopra i 15.000 abitanti possono effettuare il voto disgiunto: possono cioè indicare il candidato sindaco con una "x", ma accordare la propria preferenza a una lista che sostiene un altro candidato sindaco. I comuni sopra ai 15.000 abitanti andranno al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati abbia raggiunto il 50% più uno dei voti, che si terrà domenica 26 giugno. È possibile anche esprimere il voto di preferenza fino a due consiglieri comunali (ovviamente candidati nella stessa lista), ma rispettando il criterio di genere ovvero indicando un uomo e una donna, pena l'annullamento del voto di preferenza. Si può indicare la preferenza anche per un solo candidato al consiglio comunale.