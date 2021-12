È William Ferrazzin il 16enne investito sui binari della Roma-Napoli: domani lutto cittadino Lutto cittadino sabato 18 dicembre ad Itri per la morte del sedicenne travolto e ucciso da un treno della linea ferroviaria Roma-Napoli. La vittima è William Ferrazzin.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È William Ferrazzin il sedicenne investito e ucciso da un treno sui binari della linea ferroviaria Roma-Napoli, precisamente tra le stazioni di Itri e Formia lo scorso martedì 14 dicembre. La notizia della sua tragica e prematura scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta attorno al dolore della sua famiglia. In occasione delle esequie il Comune di Itri, dove l'adolescente viveva, ha proclamato il lutto cittadino e ha annullato tutti gli eventi in programma per la giornata. I funerali verranno celebrati nel primo pomeriggio di domani, sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove parenti, amici e compagni di scuola si riuniranno per dargli l'ultimo saluto.

Lutto cittadino a Itri, annullati gli eventi

Il sindaco di Itri Giovanni Agresti, per sabato 18 dicembre ha proclamato il lutto cittadino, per la morte di William Ferrazzin. "Sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma – si legge nell'odrinanza che prevede – l'esposizione delle bandiere a mezz'asta, richiesta inoltre la temporanea sospensione dalle attività culturali, sportive e ricreative per la durata dei funerali, ossia dalle ore 15.30 alle 17" per "rimarcare l'intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari della vittima e dell'intera comunità itrana, anche in forma pubblica e istituzionale".

L'incidente ferroviario in cui è morto William Ferrazzin

I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di William risalgono alle ore 17. Non è chiara la dinamica dell'incidente sul quale sono in corso le indagini della polizia ferroviaria. Il macchinista alla guida del treno non è riuscito a fermarsi in tempo per evitare che il convoglio travolgesse il ragazzo, che è morto sul colpo. La circolazione ferroviaria è andata in tilt ed è rimasta bloccata per l'intero pomeriggio, con grossi disagi negli spostamenti, per agevolare le operazioni delle forze dell'ordine e la rimozione della salma. Lo stesso giorno, in mattinata, un altro ragazzo è stato trovato morto sui binari, questa volta un ventiduenne alla stazione Nomentana di Roma.