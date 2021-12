Uomo trovato morto sui binari della stazione Nomentana: ritardi fino a 50 minuti Sono in corso gli accertamenti sul rinvenimento di una persona riversa sui binari della stazione Nomentana a Roma. Sul posto vigili de fuoco, Polfer e 118.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine da Google Maps

Un uomo è stato trovato morto alla stazione Nomentana di Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di oggi, martedì 14 docembre, ed è avvenuto precisamente in via Val D'Aosta. Non è chiara al momento l'identità della vittima, sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 7.30 quando è arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d'intervento. Il corpo senza vita dell'uomo era riverso sui binari, un treno in transito lo ha travolto mentre stava attraversando.

Accertamenti in corso

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivate le squadre 1A, 6A e il Carro Sollevamenti. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, che al momento non è chiara. Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime ore. Si cerca tra le persone scomparse.

Treni in ritardo e circolazione rallentata

Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria lungo la tratta interessata con forti rallentamenti alla circolazione e treni in ritardo fino a 50 minuti. Come rende noto Astral Infomobilità su Twitter "i treni dell'Alta velocità sono instradati sulla linea convenzionale tra Roma Termini e Settebagni". Una mattinata di passione per chi si sposta utilizzando i mezzi pubblici. Sul posto per gli accertamenti di rito è intervenuta l'Autorità Giudiziaria. Terminate le verifiche, la salma verrà trasferita in obitorio, per essere sottoposta all'esame autoptico.