Tragedia Latina, ragazzo investito da un treno mentre cammina sui binari: morto sul colpo L’incidente è avvenuto verso le 17 sulla tratta ferroviaria Roma – Napoli, tra Itri e Formia. Il traffico è stato in tilt tutto il pomeriggio, la vittima non è stata ancora identificata, ma sembrerebbe un giovane di 16/17 anni.

A cura di Natascia Grbic

Ancora una persona investita sui binari. Dopo l'uomo trovato morto questa mattina a stazione Nomentana, un'altra persona ha perso la vita dopo essere stata presa in pieno da un treno. Stavolta l'investimento è avvenuto sulla tratta ferroviaria Roma – Napoli tra Itri e Formia: a perdere la vita una persona al momento non ancora identificata. Dalle prime informazioni, sembra che si tratti di un ragazzo giovanissimo, forse di 16 o 17 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 17: diversi i treni cancellati e le corse riprogrammate anche se, fa sapere Trenitalia dai suoi canali ufficiali, la situazione del traffico è in graduale miglioramento in seguito agli accertamenti effettuati dall'Autorità giudiziaria. Sul posto la Polfer per i rilievi del caso: le indagini sono in corso, l'ipotesi più probabile è che il ragazzo sia stato vittima di un tragico incidente e che il suo non sia stato un gesto volontario.

Ragazzo investito alla stazione Nomentana: ipotesi incidente

Quello avvenuto a Itri è il secondo incidente mortale avvenuto in giornata nelle stazioni ferroviarie del Lazio. Questa mattina un altro giovane è stato trovato morto sui binari della stazione Nomentana. L'ipotesi più probabile, anche in questo caso, è che si sia trattato di un tragico incidente. Forse voleva attraversare i binari e arrivare dall'altra parte della stazione, oppure stava camminando troppo vicino a dove passa il treno. Fatto sta che il conducente che lo ha investito non lo ha visto, molto probabilmente anche a causa del buio. A notare il corpo riverso a terra questa mattina è stato un altro macchinista, che è riuscito a fermare la corsa prima di passare sul corpo. Per il ragazzo però, non c'era già più niente da fare.