Incidente a Latina, suv urta una rotonda, si ribalta e finisce contro un cancello: morto un 35enne Tragedia a Latina dove stanotte un 35enne è morto in un incidente con il suo suv. Ha perso il controllo forse per l’alta velocità, ha urtato una rotonda, si è ribaltato e si è schiantato contro un cancello. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

Pierluigi Bruni e la foto dell'incidente a Borgo Piave (Foto di Latina Oggi)

Un uomo di trentacinque anni è morto in un incidente stradale a Latina. Il sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno nella frazione Borgo Piave. La vittima era alla guida di un suv, che ha urtato una rotonda, si è ribaltato ed è finito contro il cancello di un'abitazione. Per l'automobilista non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente come riporta la testata locale Latina Oggi erano circa le ore 3, il trentacinquenne era al volante del suo Alfa Romeo Stelvio e proveniva da via Pontina. Pare che procedesse a forte velocità quando ha perso il controllo alla guida, finendo su una rotonda. Un impatto violento a seguito del quale il suv si è ribaltato più volte, per poi finire contro il cancello di un'abitazione. L'impatto è stato violento e il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo.

Quando alcuni passanti lo hanno visto hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per un automobilista rimasto coinvolto in un incidente le cui condizioni di salute sembravano gravissime. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario a sirene spiegate. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno consegnato ai sanitari. Non c'è stato purtroppo altro da fare che constatarne il decesso.

Si tratta di un incidente autonomo forse dovuto all'alta velocità

L'incidente a Latina (Foto di Latina Oggi)

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, con le pattuglie del Distaccamento di Aprilia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratterebbe di un incidente autonomo, non risultano coinvolti altri veicoli. L'ipotesi è che l'incidente sia stato provocato dall'alta velocità, che ha fatto perdere il controllo del suv al conducente. Il suv è stato sequestrato per successivi eventuali accertamenti. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria e sarà poi riconsegnata alla famiglia per i funerali.