Due incendi a Roma Est, in fiamme il pratone di Torre Spaccata: chiusa via Palmiro Togliatti Due incendi sono scoppiati stamattina a Roma nel quadrante est della Capitale, tra Torre Spaccata e Centocelle. L'aria nella zona è irrespirabile.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Meteo Lazio

Con l'aumento delle temperature, aumenta anche il pericolo di incendi. Questa mattina due roghi sono divampati nella zona Est di Roma tra Torre Spaccata e Centocelle. Ad andare a fuoco, il pratone di Torre Spaccata, all'altezza di viale Bruno Pelizzi, e un'area piena di sterpaglie su via Palmiro Togliatti, al civico 435. Le fiamme sono state contenute dai Vigili del Fuoco e dai volontari della Protezione Civile, intervenuti sul posto per limitare i danni. L'aria nella zona è irrespirabile, il fumo ha invaso tutte le vie circostanti.

Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale V Gruppo Casilino e del VII Gruppo Tuscolano, che hanno delimitato l'area e chiuso via Palmiro Togliatti in direzione di Cinecittà, tra via Casilina e via dei Romanisti.

In seguito all'incendio, cosa non rara purtroppo in quella zona dove spesso le area verde sono lasciate all'incuria e all'abbandono, il sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto spiegando di aver adottato una strategia anti – incendio rafforzata in vista dell'estate. "Abbiamo adottato un'ordinanza severissima, che impone a tutti i proprietari di aree verdi, anche private, l'obbligo di rispettare misure stringenti, come il raddoppio delle strisce tagliafuoco e la cura della vegetazione", ha dichiarato il sindaco. Saranno utilizzati anche dei droni, in modo da monitorare costantemente il territorio, e intervenire il prima possibile in caso di necessità. "E naturalmente è fondamentale anche il contrasto al fenomeno criminale dei piromani, che vanno perseguiti con la massima durezza dalle forze dell'ordine e dalla magistratura."