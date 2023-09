Dopo anni di degrado, ecco come diventerà l’ex Fiera di Roma: verde e case popolari Il bando per il concorso del progetto sull’ex Fiera di Roma sarà pubblicato entro il 2023 e il progetto vincitore sarà annunciato nella primavera del 2024. La posa della prima pietra è prevista nel 2025, l’inaugurazione nel 2027.

A cura di Enrico Tata

L’ex Fiera di Roma dall’alto

Dopo anni di degrado l'ex Fiera di Roma cambierà volto e sarà trasformata. Gli edifici di via Cristoforo Colombo saranno demoliti e sostituiti: così prevede una delibera di giunta, che ratifica un accordo tra Roma Capitale e il fondo Orchidea per l'avvio del percorso di riqualificazione.

Per il sindaco di Roma, la delibera "dà una svolta a un'area che dal 2005 è priva di una funzione. Siamo, a oggi, in grado di dare attuazione al piano di recupero e far partire il percorso. La prima tappa sarà un concorso internazionale perché i migliori architetti e urbanisti possano realizzare un master plan sulla base degli indirizzi dettati dall'accordo", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il bando per il concorso sarà pubblicato entro il 2023 e il progetto vincitore sarà annunciato nella primavera del 2024. La posa della prima pietra è prevista nel 2025, l'inaugurazione nel 2027.

Su questa grande area centrale della città in stato di abbandono saranno costruiti nuovi edifici destinati all'housing sociale e 25 ettari di verde attrezzato. L'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha ricordato la lunga e travagliata storia dell'ex Fiera di Roma, annunciando che "finalmente ci sono le condizioni per avviare la rigenerazione urbana. Sarà costruito un nuovo quartiere all'avanguardia, con una attenzione all'integrazione sociale poiché inseriamo cento appartamenti a un canone calmierato, che si aggiungono a quelli di piazza dei Navigatori, in un quartiere molto prestigioso".

Nello specifico l'accordo prevede un intervento su un'area complessiva di circa 76mila metri quadrati. L'80 per cento degli edifici sarà destinato a uso abitativo, di cui oltre 7mila sono vincolati alla realizzazione di housing sociale e il 20 per cento destinato all'uso non residenziale (servizi direzionali e commerciali). La dotazione complessiva di verde pubblico attrezzato sarà pari a 25.000 metri quadrati. Previsti anche 2mila metri quadrati di parcheggi pubblici.

"Da quando, circa 15 anni fa, si sono chiusi i cancelli del complesso Ex Fiera, l'area ha subito un lento e inevitabile degrado. Numerose sono state le vicissitudini intercorse negli anni che hanno portato a questo punto. Non intendiamo definirlo traguardo, piuttosto riteniamo di poter dire che abbiamo posato la prima milestone da cui far partire un cronoprogramma intenso e necessario", hanno commentato in una nota le consigliere capitoline del Pd Antonella Melito e Valeria Baglio.