Donna investita a Casal Boccone mentre attraversa la strada: portata d’urgenza in ospedale L’incidente è avvenuto in via di Casal Boccone a Roma verso le 9 del mattino. La signora non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Foto di Reporter Montesacro

Una donna è stata investita questa mattina mentre attraversava la strada in via di Casal Boccone, tra le zone di Talenti e Bufalotta a Roma. La signora, una sessantenne, è stata portata d'urgenza in ospedale per le ferite riportate. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: la Nissan Micra che l'ha investita non è riuscita a frenare in tempo, ma non è chiaro come mai la conducente non l'abbia vista attraversare la strada, se per una distrazione o un altro motivo. Saranno i rilievi del caso, affidati ai caschi bianchi, a chiarire cosa è accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto alle 9 del mattino, quando molte sono le macchine che percorrono quel tratto di strada.

Incidente a Casal Boccone, la protesta dei residenti

Da tempo i residenti chiedono la messa in sicurezza di quel tratto di strada, dove le macchine spesso procedono a velocità elevate, ben oltre il limite. Senza contare che, per quanto riguarda in particolare l'incidente di questa mattina, sono in molti a far notare che un attraversamento pedonale messo dopo una curva non è molto sicuro per l'incolumità delle persone. "Prima o poi doveva capitare – scrive un utente su Facebook – Era solo una questione di tempo. Mettere un attraversamento pedonale in una strada dove le auto sfrecciano impunemente ,e soprattutto dopo una curva è da folli o peggio menefreghisti. L'importante è continuare a costruire innumerevoli abitazioni residenziali senza preoccuparsi del resto però".