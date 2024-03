Domenico Antinori morto in moto: un anno dopo a Palazzo Doebbing una mostra dell’artista Paternesi Ad un anno dalla scomparsa di Domenico Antinori, il 22enne morto in moto sulla via Braccianese a Manziana, che lavorava a Palazzo Doebbing, è stata allestita una mostra dedicata all’artista della Tuscia Alessio Paternesi. Ecco tutte le info e gli orari per visitarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Trascorso un anno dalla morte di Domenico Antinori, il ventiduenne tragicamente scomparso dopo una caduta dalla moto sulla via Braccianese, a Palazzo Doebbing, dove il giovane lavorava come allestitore, è stata inagurata una nuova mostra. L'esposizione vede oltre cento opere tra dipinti e sculture di Alessio Paternesi, uno degli artisti contemporanei più famosi della Tuscia viterbese. Paternesi, originario di Civita Castellana, è scomparso un anno fa e il Comune di Sutri ha pensato all'iniziativa per omaggiarlo nel territorio che tanto ha amato in vita e le cui ambientazioni e atmosfere ricorrono all'interno delle sue opere.

La mostra antologica si intitola "Alessio Paternesi: di terra, di luce, di aria", è ideata da dal consigliere alla Cultura del Comune di Sutri Claudia Mercuri. All'allestimento organizzato dall'associazione Archeoares ha partecipato anche Matteo Antinori, il fratello del giovane scomparso. La mostra è all'interno di Palazzo Doebbing, dove una sala è già stata dedicata a Domenico. L'iniziativa è promossa dal Comune di Sutri, dal Museo di Palazzo Doebbing, ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Civita Castellana e della Camera di Commercio Rieti Viterbo.

Il taglio del nastro all'inaugurazione della mostra di Paternesi

Orari e biglietto della mostra di Alessio Paternesi a Sutri

La mostra dedicata all'artista Paternesi è stata inaugurata sabato 9 marzo scorso alle ore 17 alla presenza del sindaco di Sutri Matteo Amori. È aperta al pubblico per le visite fino a domenica 3 novembre 2024 dal giovedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

"La mostra è un dialogo tra opere e territorio"

"La mostra nasce dal desiderio di mettere in dialogo i profondi legami che uniscono l’opera di Alessio Paternesi alla terra di Tuscia, luogo dei suoi natali dove, dopo aver lungamente peregrinato per il mondo, il maestro era tornato a vivere quasi come in una culla filiale" commenta il direttore del Museo di Palazzo Doebbing Pietro Paolo Lateano.

"Paternesi ha usato con grande abilità tutte le tecniche artistiche ad iniziare dalla materia plastica, la terra delle crete di Tuscia, declinando i suoi modelli nelle forme apparentemente semplici, ma infinitamente cariche di espressività, delle erme o dei bronzetti. Le sue opere sono la dimostrazione di una pluralità di stili e tecniche pienamente padroneggiate che troviamo solo in Picasso".

Entusiasta dell'iniziativa il sindaco di Sutri Matteo Amori: "I lavori di Paternesi, ricchi di atmosfera, struggenti, dove l’intensa vibrazione cromatica tanto somiglia ai nostri paesaggi sutrini, sono opere di rara poesia che coniugano l’elegante raffinatezza di una narrazione con un solido virtuosismo tecnico".