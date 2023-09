Una sala del Museo di Palazzo Doebbing a Sutri intitolata a Domenico Antinori Una sala del Museo di Palazzo Doebbing a Sutri è stata intitolata a Domenico Antinori, il 22enne morto in un incidente stradale sulla Braccianese.

A cura di Alessia Rabbai

"E se camminando per il Museo di Palazzo Doebbing un raggio di sole entrerà dalle finestre è il sorriso di Domenico Antinori, che ieri accendeva queste stanze e oggi illumina la Tuscia". È la frase sulla targa per il ragazzo di ventidue anni morto in un incidente stradale in moto lungo via Braccianese a Manziana alle porte di Roma. Domenica 10 settembre Sutri gli ha intitolato una sala del Museo di Palazzo Doebbing, dove il giovane lavorava, in segno di stima e di affetto in sua memoria. Il sindaco Matteo Amori ricordandolo lo ha definito "un ragazzo speciale, con la passione per Arte e Storia. La sua dedizione nel condividere la conoscenza lo rendevano un vero e proprio custode del passato e del patrimonio culturale".

La targa per Domenico Antinori

A partecipare all'iniziativa circa un centinaio di persone tra amici, parenti e conoscenti, la fidanzata, che si sono riuniti in silenzio. Un incontro intimo e di grande commozione. "Ho conosciuto Domenico per pochissimo tempo ma so con quanto impegno e passione abbia lavorato qui – ha detto il direttore Pietro Lateano – Una candela che brucia veloce fa molta luce e lui ne ha data tanta in questo luogo, per questo desideriamo dedicargli la sala più bella".

Una sala del Museo di Palazzo Doebbing dedicata a Domenico

Non è la prima volta che a Domenico Antinori vengono dedicati dei luoghi, è già successo a Trevignano Romano a luglio scorso, quando gli è stato intitolato il campo di calcio a cinque nell'impianto sportivo Giulio Morichelli in cima al borgo sul Lago di Bracciano, dove ora è affissa una targa in suo onore. Domenico infatti trascorreva la sua quotidianità tra le due comunità di Sutri e Trevignano, dove lavorava e viveva ed era molto conosciuto. Presenti i genitori che ringraziano, il papà Albino: "Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che hanno voluto e reso possibile questa bella iniziativa in ricordo di Domenico".

L’intitolazione della sala a Domenico al Museo di Palazzo Doebbing

L'incidente in cui è morto Domenico Antinori

L'incidente in cui Domenico Antinori ha perso la vita a ventidue anni è avvenuto il 5 marzo scorso nel territorio al confine tra le provincie di Roma e Viterbo. Secondo quanto ricostruito finora intorno all'ora di pranzo Domenico stava guidando la sua moto Husqvarna all'altezza dell'area Ex Motosi del Bosco Macchina Grande di Manziana e del supermercato Carrefour, quando è rimasto coinvolto in un incidente. Sulla dinamica hanno indagato i carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Il personale sanitario giunto in ambulanza e in eliambulanza non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.