Ragazza di 23 anni cade sui binari del treno nella stazione di Vetralla: persa una mano Momenti di paura per una 23enne, che è caduta sui binari del treno nella stazione di Vetralla. Il convoglio le ha tranciato una mano e l’ha persa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una ragazza di ventitré anni è caduta sui binari della linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo nella stazione di Vetralla. L'incidente è avvenuto la mattina presto di ieri, sabato 14 aprile, la giovane sta bene e non rischia di morire, ma purtroppo ha perso una mano. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 6.30, la ventitreenne era alla stazione e stava aspettando il treno diretto verso Roma Ostiense. Colta da un malore improvviso, si è accasciata sulla banchina ed è caduta sui binari. In quel momento stava entrando in stazione il convoglio e le ha ferito una mano. Il macchinista vedendola, ha iniziato a frenare, ma non è riuscito ad evitarla.

La 23enne trasportata con l'eliambulanza in ospedale

La scena è accaduta davanti agli occhi di alcuni passeggeri, che erano presenti in stazione e che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto alla stazione di Vetralla è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico la giovane e l'ha trasportata in ospedale. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha traferita in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è stata affidata ai medici, per le cure del caso. Non hanno potuto fare nulla per salvarle la mano. L'ipotesi è che si sia sentita male.

Ipotesi malore

Da quanto si apprende la ragazza sta bene, purtroppo ha perso la mano, perché il treno gliel'ha tranciata. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia ferroviaria per i rilievi di rito, che hanno svolto gli accertamenti necessari e che indagano sull'accaduto, e i carabinieri. Al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza di zona. L'episodio ha creato inevitabili disagi lungo la linea ferroviaria, con il treno coinvolto nell'incidente che è rimasto fermo in stazione per alcune ore.