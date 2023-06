Domenico morto a 22 anni in moto, il ricordo dei compagni di squadra: “Vai avanti e mira il cielo” Il campo da calcio a 5 di Trevignano Romano è stato intitolato a Domenico Antinori, il 22enne morto in moto sulla Braccianese. Il ricordo dei compagni di squadra.

A cura di Alessia Rabbai

Il campo sportivo di Trevignano intitolato a Domenico Antinori

"Voglio che tu creda nel profondo del tuo cuore, che non perderai mai, o vinci o impari. Vai avanti o mira il cielo". È la frase riportata sulla targa per Domenico Antinori, il ventiduenne morto in moto il 5 marzo scorso su via Braccianese nel Comune di Manziana alle porte di Roma. Ieri a Trevignano Romano gli è stato intitolato il campo di calcio a cinque nell'impianto sportivo Giulio Morichelli in cima al borgo sul Lago di Bracciano. Per l'occasione in suo ricordo si è svolto un triangolare tra Amatori Calcio Trevignano, Juniores Trevignano Calcio e la Under 18 Virtus Trevignano.

All'iniziativa hanno partecipato le amministrazioni di Trevignano Romano e di Sutri, i Comuni nei quali rispettivamente Domenico viveva e lavorava. Abitava infatti con sua mamma e collaborava all'allestimento di installazioni all'interno di Palazzo Doebbing, insieme a suo padre e a suo fratello. "Sono contento di questa bella iniziativa che ha unito due Comuni – commenta a Fanpage.it il papà Albino – In questo campo sportivo dedicato a mio figlio verranno a giocare tanti giovani. Sono orgoglioso di Domenico e lo sarò sempre".

La targa dedicata a Domenico Antinori

Il ricordo di Domenico

Sulla rete del campo di calcio a cinque i compagni di squadra hanno posto la maglia col suo nome e il numero '69', accanto la targa e fiori. "Ci stringiamo intorno alla famiglia, è difficile trovare le parole – ha detto la sindaca di Trevignano Claudia Maciucchi – Ho visto Domenico giocare e sorridere in questo campo e partecipare alla vittoria del campionato della squadra degli Amatori. Oggi con questa inaugurazione vogliamo ricordare Domenico che non c'è più, pensiamo sia un modo per farlo vivere per sempre".

Presente anche il sindaco di Sutri Matteo Amori: "Le parole in queste circostanze sono inutili, bisogna restare in silenzio, rispettare la famiglia e ritrovare il senso di comunità". Il capitano della squadra prima della partita: "Domenico era un ragazzo sorridente, cordiale, sempre gentile con tutti, spero che oggi sia un inno alla vita, tragedie come queste ti colgono inaspettatamente in un pomeriggio di domenica. In questo campo proveremo, anche se difficile, a divertirci nel suo nome".

I sindaci di Trevignano e Sutri

L'incidente stradale in cui è morto Domenico Antinori

Domenico Antinori è morto intorno all'ora di pranzo di una domenica di primavera. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Stava percorrendo la strada provinciale 493 via Braccianese alla guida della sua moto Husqvarna, quando è rimasto coinvolto in un sinistro all'altezza del supermercato Carrefour e del Bosco Macchia Grande. Sul posto è intervenuto il personale sanitario in eliambulanza, ma non ha potuto fare nulla per salvarlo.