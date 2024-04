video suggerito

Filippo Barletta morto a 21 anni in un incidente con la moto: automobilisti si tamponano per fare foto Filippo Barletta è la 47esima vittima della strada dall'inizio del 2024 a Roma e provincia. Illeso l'amico: indagini in corso per capire chi fosse alla guida del mezzo.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Filippo Barletta il giovane di 21 anni morto domenica mattina in un incidente in via di Boccea, all'incrocio con via di Torrevecchia. Il ragazzo è la 47esima vittima della strada a Roma e provincia dall'inizio dell'anno. Stava tornando nella sua abitazione di Primavalle quando lo scooter sul quale viaggiava è rovinato a terra. Un impatto violentissimo con l'asfalto che non gli ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Insieme a Filippo sullo scooter c'era un altro ragazzo, trasportato illeso, ma in stato di shock, in ospedale. Il giovane è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, esami che vengono svolti da prassi in caso di incidenti stradali, soprattutto se con esito mortale. Da chiarire, oltre la dinamica, anche chi dei due fosse alla guida: se la vittima oppure l'amico. Sotto la lente d'ingrandimento, anche la velocità alla quale andava lo scooter quando il conducente ne ha perso il controllo: non è escluso, ma sarà approfondito in sede di indagine, che il mezzo andasse oltre i limiti consentiti in quel tratto di strada. Lo scooter è stato sequestrato per condurre ulteriori accertamenti, mentre si attendono gli esiti dell'autopsia sul corpo della giovane vittima.

Mentre erano in corso i rilievi per l'incidente in cui ha perso la vita Filippo Barletta, è accaduto un fatto increscioso. Alcune persone si sono messe a filmare con lo smartphone il luogo dell'incidente, e due macchine si sono tamponate. Un automobilista che stava riprendendo la scena con il cellulare in mano, non si è accorto che una macchina aveva rallentato davanti a sé, e l'ha tamponata. Un incidente, questo, che non ha registrato feriti.