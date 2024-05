video suggerito

Incidente su via Prenestina tra auto e moto: morto un 37enne Incidente poco prima dell'alba in via Prenestina. Un uomo di 37 anni è deceduto dopo uno scontro tra una Fiat 500 e una moto. Non è ancora chiara la dinamica.

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio

Un uomo di trentasette anni è morto in un incidente stradale su via Prenestina questa mattina, giovedì 9 maggio, poco dopo le ore quattro. L'impatto è avvenuto tra un'auto Fiat 500 e una moto Yamaha nella zona del Villaggio Prenestino, in prossimità dell'incrocio tra via Prenestina Nuova e via Prenestina. Il trentasettenne è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata, dove purtroppo è deceduto, poco dopo l'arrivo in ospedale. Sono ancora da chiarire le dinamiche del sinistro.

L'area dell'incidente è stata circoscritta dalla polizia locale, arrivata sul luogo dello scontro insieme all'ambulanza. Il conducente della macchina, un ventinovenne, è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Con la vittima della strada sulla Prenestina sono una cinquantina le vittime nel 2024 da inizio anno nel territorio di Roma e provincia. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del gruppo IV Tiburtino.

Strada chiusa tra via del Fosso dell'Osa e via Prenestina Nuova

È stata chiusa la strada nel tratto compreso tra via del Fosso dell'Osa e via Prenestina Nuova con importanti conseguenze sul traffico in tutto il quadrante Sud Est della Capitale. La linea numero 508 dei bus è stata modificata per permettere i rilievi dell'incidente in via Prenestina da via Modolo, via Prenestina, via della Riserva Nuova, via del Fosso di Scicilino, via del Fosso dell'Osa, poi da via Prenestina si continua con il percorso normale.

Scontro mortale su via del Fosso dell'Osa a gennaio

In via Fosso dell'Osa, in zona Prenestina nel quadrante Sud Est di Roma, sono deceduti il 23 gennaio, due uomini, un 46enne e un 20enne. La Smart Forfour su cui viaggiavano ha perso il controllo ed è finita prima contro un albero e poi contro un veicolo parcheggiato, ribaltandosi diverse volte.

L'incidente in cui è morto Fabrizio Paolelli

Sempre nella zona del Villaggio Prenestino, nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 è morto Fabrizio Paolelli, un impiegato presso una società di sicurezza privata. L'uomo si trovava su via Prenestina quando si è scontrato con un'automobile mentre era in sella alla sua motocicletta. Non c'è stato nulla da fare per il cinquantenne deceduto dopo l'impatto, nonostante il pronto intervento del personale sanitario dell'Ares 118, giunto sul luogo dell'incidente con un'automedica e un'ambulanza.