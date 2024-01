Terribile incidente al Villaggio Prenestino, Roma: due morti, uno è un 20enne, e 4 feriti gravi

Terribile incidente in via Fosso dell'Osa, zona Villaggio Prenestino, periferia sud est di Roma. Stando a quanto si apprende, una Smart Forfour ha perso il controllo, è finita contro un albero e poi contro un veicolo in sosta, ribaltandosi più volte. Due persone sono morte, quattro sono rimaste ferite gravemente. Viaggiavano tutte a bordo della Smart.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di uomini di nazionalità egiziana. Le vittime sono un uomo di 46 anni e un ragazzo di 20 anni. Gli altri quattro feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso in diversi ospedali della Capitale.

Sul posto sono arrivati gli agenti del IV gruppo Tiburtinio della Polizia Locale. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e stanno cercando di accertare l'identità delle persone che viaggiavano a bordo dell'automobile. Tutte erano sprovviste di documenti.

Si legge sulla pagina Facebook ‘Villaggio Prenestino':

Ormai possiamo solo prendere atto della cronica mancanza delle Forze dell'Ordine sul territorio e di una cronica mancanza di controlli di ogni tipo.

Riposino in pace le vittime di questo ennesimo incidente, preghiamo e speriamo per il bene dei sopravvissuti portati in emergenza negli ospedali, e speriamo che qualcuno si decida a voler fare finalmente qualcosa di buono per riportare ordine, giustizia, legalità ed anche i servizi primari in una zona che ormai sembra diventata la discarica dei quartieri e delle zone vicine, zone che nonostante tutto continuano a crescere ed a migliorare giorno dopo giorno aggiungendo "lussi e rifiniture" a quanto già hanno mentre a Villaggio Prenestino mancano ancora servizi primari come marciapiedi, illuminazione pubblica, parcheggi e molto altro.

Al momento in cui scriviamo, la strada è ancora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilevamenti e le indagini del caso (presente sul posto ed affidate al corpo della Polizia di Roma Capitale) ed in attesa della rimozione dei corpi delle persone decedute.