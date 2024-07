video suggerito

Incidente a Tragliatella Campitello tra auto e scooter: morto un 53enne e ferita una 32enne Un grave incidente stradale si è verificato in zona Tragliatella Campitello a Roma, dove uno scooterista 53enne è morto e un’automobilista 32enne è rimasta ferita. Indaga la polizia locale di Roma Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo morto e una donna ferita è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto via del Casale di Sant'Angelo, zona Tragliatella Campitello a Roma. Il sinistro risale alla serata di ieri, domenica 14 luglio. La vittima è un cinquantatreenne, di cui non è ancora nota l'identità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati uno scooter e un'auto, per motivi ancora da accertare. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Morto lo scooterista, ferita l'automobilista

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 21, lo scooterista stava percorrendo la strada in sella al suo Yamaha X-Max, quando improvvisamente per cause non note e ancora d'accertamento, si è scontrato con una Peugeot 206 all'altezza del civico 990. L'impatto è stato violento: ad avere la peggio lo scooterista, sbalzato dalla sella e finito rovinosamente sull'asfalto.

Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, che ha reso inutile ogni tentativo da parte del personale sanitario di rianimarlo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. L'automobilista, una trentaduenne, è rimasta ferita nello scontro e ha dovuto ricorrere a cure mediche.

Sequestrati i due veicoli

L'automobilista, soccorsa con l'ambulanza, è stata trasportata all'Aurelia Hospital. Arrivata nel nosocomio, è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato i due veicoli coinvolti nel sinistro, per sottoporli ad eventuali successivi accertamenti. La conducente della macchina, come da prassi, è stata sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, mentre la salma dello scooterista è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.