Incidente in via Casilina, Jacopo investito da un'auto muore a 20 anni dopo tre giorni d'agonia Ha lottato tra la vita e la morte in un letto d'ospedale Jacopo Cirillo, il 20enne travolto da un'auto guidata da un coetaneo lungo via Casilina. Operato d'urgenza, è deceduto dopo tre giorni d'agonia.

A cura di Alessia Rabbai

Si chiamava Jacopo Cirillo e aveva vent'anni il pedone travolto da un'auto lungo via Casilina a Roma. Il giovane è morto in ospedale, dopo tre giorni d'agonia. Ha lottato tra la vita e la morte in un letto del Policlinico di Torvergata. Arrivato al pronto soccorso gravissimo, le sue condizioni di salute sono peggiorate, fino al decesso, avvenuto oggi.

Jacopo investito da un coetaneo

Il sinistro si è verificato lungo via Casilina nella serata di sabato scorso 4 maggio, intorno alle ore 21. Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui ha perso la vita Jacopo stava camminando in strada quando, improvvisamente, un'auto, una Renault Twingo, lo ha investito, provocandogli traumi e ferite gravi. Alla guida della vettura c'era un ragazzo di ventidue anni, che subito dopo l'impatto si è fermato per prestargli soccorso e ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno preso in carico il giovane, per poi trasportarlo in ospedale con codice rosso.

I medici l'hanno operato d'urgenza

Arrivato al pronto soccorso i sanitari hanno affidato il paziente alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e ad un intervento chirurgico urgente. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito drammatiche. Il ragazzo è deceduto dopo tre giorni, nonostante i tentativi di salvarlo. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polzia locale di Roma Capitale del VI gruppo Torri, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità del ventiduenne alla guida della macchina.

Su via Prenestina morto un 37enne

La scia di morti sulla strada tra Roma e provincia non si ferma e ha superato le cinquanta vittime da inizio 2024. Stamattina presto un trentasettenne è morto lungo via Prenestina, caduto dalla moto dopo uno scontro con un'auto Fiat 500. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista. Alla guida della macchina c'era un ventinovenne, che è stato sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.