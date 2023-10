Fabrizio Paolelli morto a 50 in un incidente stradale: tornava dal Torneo dei Rioni a Morlupo Paolelli è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto su via Prenestina nella notte tra sabato e domenica. L’uomo si trovava all’altezza del Villaggio Prenestino, quando si è scontrato con un’automobile mentre era in sella alla sua motocicletta.

A cura di Enrico Tata

Fabrizio Paolelli, impiegato presso una società di sicurezza privata, è morto in un terribile incidente avvenuto su via Prenestina nella notte tra sabato e domenica. L'uomo si trovava all'altezza del Villaggio Prenestino, quando si è scontrato con un'automobile mentre era in sella alla sua motocicletta. Niente da fare per il 50enne, nonostante sia stato soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'Ares 118, intervenuto sul posto con un'automedica e un'ambulanza.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. I vigili urbani hanno svolto i rilievi del caso e hanno deciso di chiudere la strada. Stando a quanto si apprende, nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte due vetture, i cui conducenti sono stati sottoposti ad alcol test e a test antidroga. Potrebbero essere presto iscritti sul registro degli indagati per omicidio stradale. Sulla salma della vittima è stata disposta l'autopsia e i veicoli coinvolti, le due automobili e la moto, sono stati sequestrati dall'autorità giudiziaria. La dinamica dello scontro è ancora incerta.

Il Comune di Morlupo, dove Paolelli è nato, ha voluto salutare il proprio concittadino con queste parole:

Leggi anche Una sala del Museo di Palazzo Doebbing a Sutri intitolata a Domenico Antinori