Disperso a Calcata dopo un pranzo in famiglia: proseguono le ricerche, ancora nessuna traccia

I soccorritori cercano Andrea Gentili scomparso da Calcata

Sono riprese stamattina le ricerche di Andrea Gentili, l'ottantatreenne disperso a Calcata venerdì scorso 26 settembre. A occuparsene è il comando compagnia carabinieri di Civita Castellana, coordinato dalla Procura. I soccorritori da giorni stanno battendo il territorio della provincia di Viterbo, dove si trovava l'anziano. Insieme ai militari a essere impegnati nelle ricerche ci sono anche vigili del fuoco, guardiaparco, operatori della protezione civile e dell'associazione Penelope Lazio Odv, che offrono sostegno alla famiglia. Per il momento le ricerche sono state condotte con un elicottero e droni, che hanno sorvolato l'area. Quello del borgo di Calcata è infatti un territorio impervio e di difficile perlustrazione.A Piazza Risorgimento è stato allestito un campo base, un luogo di ritrovo in cui di volta in volta fare il punto delle operazioni.

Andrea Gentili, italiano ma da anni residente negli Stati Uniti, nel pomeriggio di venerdì scorso era a pranzo in un ristorante di Calcata insieme ad alcuni parenti. Di statura alta, indossava una camicia a quadri, occhiali e cappello rosso. È uscito dal locale per andare da Calcata Vecchia verso la macchina a Calcata Nuova, ma non c'è mai arrivato. I suoi famigliari non l'hanno più visto e non sono riusciti a mettersi in contatto con lui. Fatta la denuncia di scomparsa ai carabinieri, sono partite le ricerche, già attive da alcuni giorni. Ma Gentili non è stato ancora purtroppo ritrovato.

La protezione civile ha lanciato un appello a chiunque possegga telecamere nella zona della scomparsa, di condividere le immagini con le forze dell'ordine, perché potrebbero aver immortalato il suo passaggio e rivelarsi utili. Il Comune di Calcata si è attivato e i cittadini si sono mobilitati nelle ricerche. Tanta l'attezione e solidarietà anche da parte dei cittadini dei paesi limitrofi alcuni dei quali hanno raggiunto il borgo per partecipare alle ricerche. Purtroppo non ci sono ancora novità sul ritrovamento di Andrea Gentili.