Intossicazione da funghi chiodini nel Frusinate: ricoverata dopo un pranzo in famiglia

Funghi chiodini (Immagine di repertorio Getty Images)

Una donna è rimasta gravemente intossicata da funghi chiodini. L'episodio è avvenuto in provincia di Frosinone dopo un pranzo in famiglia lo scorso sabato 4 aprile. Per la donna è stato necessario ricorrere a cure mediche urgenti. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica, i medici l'hanno presa in carico. Fortunatamente sta bene.

La donna si è sentita male dopo un pranzo in famiglia durante il quale ha mangiato dei funghi chiodini. I funghi sono stati raccolti durante la stagione e poi congelati, successivamente scongelati per il pranzo. Le avrebbero scatenato una violenta sindrome gastrointestinale. Subito i sospetti sono ricaduti sui funghi, la donna è andata al pronto soccorso. I medici hanno soccorso la paziente, con l'aiuto dei micologi dell'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale di Frosinone.

La Asl, attraverso il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, ha raccomandato di prestare la massima prudenza quando si tratta del consumo di funghi, ricordando che quando sono congelati diventa ancora più difficile riconoscerli e distinguerli tra loro. La prevenzione in questi casa resta lo strumento più efficace per evitare rischi: "I corsi per il riconoscimento dei funghi organizzati dalle Asl in sinergia con i Comuni ed enti territoriali sono gratuiti e permettono di evitare inutili rischi".

A Pontecorvo sei persone finite in ospedale dopo fettuccine ai funghi

Il ricovero della donna per funghi chiodini arriva a pochi giorni di distanza da quello di sei persone di Pontecorvo, finite in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino dopo un pranzo a base di funghi il 26 marzo scorso. In quel frangente si trattava di funghi regalati da altre persone, tra i quali l'Omphalotus olearius, una specie tossica spesso confusa con il "gallinaccio" (Cantharellus cibarius). I funghi potenzialmente letali sono stati utilizzati per condire delle fettuccine. Le condizioni di salute delle sei persone erano molto serie, hanno avuto bisogno di trattamenti intensivi come una lavanda gastrica e antidoti specifici. Hanno tutti riportato un grave avvelenamento da funghi, ma dopo le cure fortunatamente sono tutti fuori pericolo.