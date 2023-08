Diciannovenne accoltellato all’addome in codice rosso: 24enne in carcere per tentato omicidio Dovrà restare in carcere dopo la convalida del fermo un 24enne che ha accoltellato e mandato in gravi condizioni in ospedale un ragazzo di 19 anni ad Acilia.

Un ragazzo di ventiquattro anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli a Roma. A disporre la misura di custodia cautelare i carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, come richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma. Si tratta di un giovane di nazionalità egiziana, senzatetto, che vive abitualmente nella zona di Acilia. Dovrà rispondere di aver ferito gravemente un diciannovenne, mandandolo in ospedale. Il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e il ventiquattrenne resta in carcere.

La misura di custodia cautelare è arrivata grazie alle indagini condotte dai carabinieri attraverso il vaglio dei filmati ripresi dalle telecaremere di sorveglianza di zona e all'aiuto di alcuni testimoni, che osservando le immagini hanno riconosciuto il presunto responsabile del tentato omicidio. Il giovane si era nascosto a casa di un amico.

Il 19enne accoltellato all'addome dopo una lite è finito in ospedale

I fatti risalgono alla serata del 27 luglio scorso e si sono verificati in Piazza Capelvenere. Secondo le informazioni apprese il diciannovenne stava discutendo con l'indagato per futili motivi quando, improvvisamente, quest'ultimo ha estratto un coltello di medie dimensioni e lo ha colpito al basso ventre. Poi è scappato, lasciandolo a terra in una pozza di sangue, senza chiamare i soccorsi.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che lo hanno notato e preoccupati hanno subito dato l'allarme al Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza per una persona in gravi condizioni attinta da arma bianca. Sul luogo del ferimento è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in codice rosso all'ospedale G.B.Grassi di Ostia.

Date le sue condizioni di salute molto serie è stato necessario il trasferimento al Reparto di Medicina d'Urgenza del San Camillo di Roma. Arrivato nel nosocomio della Capitale, il paziente è stato preso in cura dai medici, che lo hanno salvato e non rischia di morire.