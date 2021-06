Avrebbe finto di essere un actor coach specializzato in drammaturgia e sessuologia presso l'Actor Studio di New York. Alle sue vittime diceva di essere un manager con importanti amicizie nel mondo di Hollywood, tra cui Al Pacino e Charlize Theron, con i quali spesso faceva finta di stare al telefono. Ma era tutto falso. E, con la scusa di dover preparare le attrici a scene intime in film per i quali le avrebbe fatte scritturare, le avrebbe violentate e molestate. La vicenda è riportata su Il Corriere della Sera: un uomo rischia il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale e truffa nei confronti di tre ragazze che lo hanno denunciato. Secondo la pubblico ministero che segue il caso, l'uomo si sarebbe approfittato di loro convincendole ad avere rapporti sessuali con l'inganno. Una delle ragazze all'epoca era affetta da una forte depressione, stava passando un periodo difficile e non era in grado di opporre resistenza a quell'uomo che le prometteva una via d'uscita dal suo malessere.

Le vittime convinte con l'inganno a subire abusi

I fatti risalgono al 2016. L'uomo, che si era presentato alla prima vittima sotto falso nome, le aveva detto che aveva molti contatti nel mondo di Hollywood e che le stava per essere assegnata una parte in ben due film, dove però erano previsti rapporti intimi, che avrebbe dovuto simulare con lui per essere più credibile sulla scena. Ma era tutto falso. La donna non è stata l'unica vittima: l'uomo avrebbe costretto un'altra ragazza a subire dei massaggi hard, sempre con la stessa scusa. Lei ha provato a opporsi ma lui l'avrebbe forzata a subire l'abuso. La terza donna lo ha invece denunciato per truffa: sempre con un nome falso, il sedicente Actor Coach le aveva detto che avrebbe ottenuto una parte in un film, ma sentendo che stava mentendo lei lo ha denunciato.